Hovorca Kremľa: Gazprom je pripravený zvýšiť dodávky plynu do Európy

Moskva 26. septembra (TASR) - Ruský koncern Gazprom je pripravený na zvýšenie dodávok zemného plynu do Európy, citovala agentúra Interfax hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova.



"Či je možné dostať z Gazpromu viac plynu a pumpovať ho tam? Je to možné. Gazprom je pripravený. Taktiež už pokryl všetky žiadosti o dodatočné dodávky," citovala agentúra Interfax Peskova.



Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) a niektorí poslanci Európskeho parlamentu obvinili Gazprom, že nerobí dosť pre zvýšenie dodávok plynu do Európe, kde sa jeho ceny prudko zvýšili.



Peskov zopakoval, že Gazprom splní všetky svoje záväzky týkajúce sa dodávok plynu. "Je Gazprom pripravený na viac, na podpísanie ďalších kontraktov? Gazprom má o to záujem. Pretože naši zákazníci v Európe sú našimi hlavnými partnermi."



Referenčné európske ceny plynu tento rok stúpli o viac než 250 %, čo spôsobilo takisto zvýšenie cien elektriny a malo negatívny vplyv na odvetvia závislé od plynu pri svojej produkcii, ako je napríklad výroba umelých hnojív.