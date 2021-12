Gazprom napriek sľubom stále nenaplnil svoje nemecké zásobníky plynom

Hamburg/Moskva 12. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin koncom októbra prisľúbil zvýšenie dodávok plynu do Nemecka. Aktuálne naplnenie nemeckých zásobníkov koncernu Gazprom tomu však nenasvedčuje.



Nemecké zásobníky firmy Astora, ktorá je dcérskou spoločnosťou Gazpromu, boli v stredu (8. 12.) naplnené celkovo len na asi 18 %.



Gazprom pritom 9. novembra oznámil, že začal s plnením svojich piatich európskych podzemných zásobníkov. Nemecké zásobníky Gazpromu boli pritom 8. novembra ešte naplnené na 22 %.



Nemecký týždenník Spiegel požiadal firmu Astora o objasnenie situácie a v piatok (10. 12.) uviedol, že podľa vlastného vyjadrenia spoločnosť nemá ako prevádzkovateľ zásobníkov žiaden vplyv na správanie zákazníkov ani naplnenie zásobníkov.



Kritici vyčítajú Gazpromu, že nereaguje na zvýšený dopyt v Európe. Viacerí politici a analytici tvrdia, že Rusko týmto spôsobom tlačí na Nemecko a Európsku úniu, aby schválili prevádzku plynovodu Nord Stream 2. Moskva tieto obvinenia odmieta a tvrdí, že EÚ po minuloročnej dlhej a chladnej zime nedokázala dostatočne včas naplniť svoje zásobníky. Faktom je, že európske zásoby plynu sú z dôvodu slabých dodávok z Ruska pre túto časť roka najnižšie za viac než desať rokov.



Veľkoobchodné ceny plynu sa pohybujú na rekordných úrovniach. Podľa portálu Check24 sa v piatok plyn predával po 81 eur za megawatthodinu (MWh). Na porovnanie, pred rokom to bolo len 14 eur. Rovnako ceny pre spotrebiteľov dosiahli rekordné výšky.



Rusko neustále zdôrazňuje, že plní všetky svoje záväzky. Celkovo však nedodáva dostatok plynu, aby sa mohli zásobníky rýchlo naplniť. Gapzrom podľa vlastného vyjadrenia síce využíva plynovod vedúci cez Ukrajinu, ale nechce si rezervovať dodatočné transportné kapacity pre vysoké tranzitné poplatky. Putin navyše tvrdí, že plynovod cez Ukrajinu je v zlom stave a je poruchový.



Moskva opakovane vyhlásila, že môže dodávať viac plynu po spustení prevádzky kontroverzného plynovodu Nord Stream 2, čo by zlepšilo situáciu s plynom v Európe.



Celkovo boli európske zásobníky asociácie prevádzkovateľov plynárenskej infraštruktúry Gas Infrastructure Europe (GIE) v stredu naplnené na 64 %, pričom ich naplnenosť, ako je to bežné pre túto ročnú dobu, klesá. Na porovnanie, 8. decembra 2020, teda pred rokom, boli naplnené na 84 %. Ich naplnenosť k danému dátumu je najnižšia prinajmenšom od roku 2011, doterajšie minimum 74,9 % bolo z roku 2016. Plynové zásobníky v Nemecku boli v stredu naplnené na 61 % (pred rokom 83 %).