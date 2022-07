Gazprom navrhuje rozšíriť systém platieb v rubľoch aj o LNG

Moskva 4. júla (TASR) - Ruský plynárenský koncern Gazprom navrhol rozšírenie svojho systému platieb za dodávky plynu v rubľoch aj na skvapalnený zemný plyn (LNG). Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na ruské médiá, citujúce manažéra plynárenskej firmy.



Manažér Gazpromu Kirill Polous navrhol rozšírenie platieb v rubľoch aj na LNG krátko potom, ako Rusko v reakcii na sankcie západných štátov rozhodlo o prevzatí kontroly nad závodom na produkciu LNG Sachalin-2. Dekrét, ktorý podpísal minulý týždeň prezident Vladimir Putin, vytvára novú firmu, ktorá preberá všetky práva a záväzky Sakhalin Energy Investment. V tejto spoločnosti takmer 50-percentný podiel vlastnia firma Shell a japonské Mitsui a Mitsubishi.



Rusko sa na celosvetových dodávkach LNG podieľa približne 8 %, pričom väčšina suroviny pochádza zo Sachalinu-2 a konkurenčného závodu Yamal LNG firmy Novatek. Ten je najväčším LNG závodom v Rusku.



Putin už koncom marca podpísal dekrét, na základe ktorého Moskva vyžaduje od krajín, ktoré nepovažuje za priateľské, platiť za dodávky plynu plynovodmi v rubľoch. Niektorí z odberateľov sa odmietli prispôsobiť požiadavkám Moskvy, za čo im Gazprom dodávky plynu zastavil.



"Je to otázka koordinácie vývozu plynu plynovodmi a vo forme LNG," povedal Polous, pričom poukázal na skutočnosť, že za plyn dodávaný prostredníctvom plynovodov sa platí v rubľoch a za LNG v dolároch. Na rozdiel od plynu vyvážaného plynovodmi väčšina ruského exportu skvapalneného plynu smeruje do Ázie. Z európskych krajín nakupuje ruský LNG napríklad Španielsko. Ani Gazprom, ani ruské ministerstvo energetiky na otázky v súvislosti s platbami v rubľoch aj pre LNG nereagovali.



Podľa údajov ruských daňových úradov dosiahli príjmy Ruska z exportu LNG vlani 7,3 miliardy USD (6,98 miliardy eur). Na porovnanie, za dodávky plynu prostredníctvom plynovodov získalo Rusko v minulom roku 55,5 miliardy USD.



Pred vypuknutím konfliktu na Ukrajine plánovalo Rusko vyprodukovať do roku 2035 približne 140 miliónov ton LNG, čo predstavuje zhruba štvrtinu súčasného globálneho vývozu LNG. Po začiatku vojny na Ukrajine však Moskva uviedla, že tento cieľ sa pravdepodobne bude musieť odložiť.



(1 EUR = 1,0455 USD)