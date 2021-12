Gazprom Nefť očakáva, že jeho produkcia v 2021 presiahne 100 mil. ton

Moskva 9. decembra (TASR) - Gazprom Nefť, ropná divízia ruského plynárenského gigantu Gazprom, očakáva, že jej produkcia uhľovodíkov v tomto roku presiahne 100 miliónov ton ropného ekvivalentu a dosiahne rekordnú úroveň. Oznámila to vo štvrtok.



Tretia najväčšia ruská ropná firma plánovala pôvodne dosiahnuť svoj produkčný cieľ 100 miliónov ton ropného ekvivalentu do roku 2020, ale musela svoje plány odložiť pre obmedzenie ťažby, na ktorom sa dohodla aliancia OPEC+, ktorá združuje najväčších svetových producentov ropy.



Gazprom Nefť aktívne rozvíja náleziská v severných regiónoch Ruska, najmä oblasť Jamal, keďže jej kľúčové ropné polia v západnej Sibíri sa čoraz viac vyčerpávajú.



Vo štvrtok uviedla, že vyššie objemy ťažby v roku 2021 podporilo uvedenie ložiska Tazovskoje v regióne Jamal-Nenec do prevádzky, ako aj spustenie novej integrovanej čistiarne plynu na poli Vostočno-Messojachskoje.



Oznámila tiež, že v budúcom roku zvýši investície. „Očakáva sa, že v roku 2022 sa celkové investície Gazprom Nefť zvýšia o viac ako 10 %, pričom financovanie investičného programu presiahne 500 miliárd rubľov (6 miliárd eur),“ uvádza sa v správe



(1 EUR = 83,3019 RUB)