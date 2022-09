Gazprom neobnoví dodávky cez Nord Stream 1 pre únik oleja na turbíne

Moskva 2. septembra (TASR) - Ruský energetický gigant Gazprom v piatok oznámil, že plynovod Nord Stream 1 do Nemecka, na ktorom sa mala cez víkend znovu obnoviť prevádzka, zostane uzavretý, kým nebude opravená turbína. Tým sa na neurčito prerušia dodávky cez toto kľúčové potrubie z Ruska do Európy. TASR o tom informuje na základe správ DPA a AFP.



Gazprom vo vyhlásení uviedol, že počas plánovanej trojdňovej údržby objavil na turbíne "úniky motorového oleja". A "kým nebude opravená, preprava plynu cez Nord Stream bude úplne zastavená".



Ruský štátny energetický gigant spresnil, že únik bol objavený na kompresorovej stanici Portovaja počas spoločnej inšpekcie s odborníkmi z nemeckej firmy Siemens Energy.



Podľa Gazpromu turbína nemôže bezpečne fungovať, kým sa netesnosť neopraví. Neposkytol pritom žiadny časový rámec na obnovenie dodávok plynu. Vo vyhlásení ďalej uviedol, že správu o zistení úniku motorového oleja "podpísali aj zástupcovia Siemensu".



Gazprom s odvolaním sa na Siemens tvrdí, že potrebné opravy je možné vykonať len v "podmienkach špecializovanej dielne".



Nord Stream 1, ktorý vedie cez Baltické more do Nemecka a zásobuje plynom aj ďalšie krajiny Európy, bežal len na 20 % kapacity ešte pred začiatkom trojdňovej údržby 31. augusta.



Ruský energetický monopol tvrdí tiež, že sankcie Európskej únie viedli k technickým problémom, ktoré mu bránia poskytnúť celý objem zazmluvneného plynu cez plynovod.



Siemens Energy to odmieta a, naopak, tvrdí, že neexistujú žiadne právne prekážky, ktoré by bránili údržbe plynovodu, na ktorú sa nevzťahujú sankcie.