Gazprom nepredložil dokumenty pre dovoz turbíny Nord Stream 1

Frankfurt nad Mohanom 27. júla (TASR) - Ruský koncern Gazprom nepredložil dokumenty, ktoré umožnia dovoz turbíny pre kompresorovú stanicu Portovaja plynovodu Nord Stream 1, uviedol hovorca Siemens Energy. Preto sa turbína po oprave v Kanade ešte nevrátila do Ruska.



"Z našej strany bolo povedané už všetko: preprava turbíny sa môže začať okamžite. Nemecké úrady poskytli Siemens Energy všetky potrebné dokumenty pre export turbíny," uviedol hovorca. "To, čo chýba, sú však colné dokumenty pre dovoz do Ruska. Tie musí predložiť Gazprom."



Hovorca Siemens Energy týmto reagoval na vyhlásenia zástupcu generálneho riaditeľa Gazpromu Vitalija Markelova, ktorý obvinil nemeckú firmu, že spôsobila meškanie návratu turbíny.