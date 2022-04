Gazprom očakáva tento rok pokles produkcie plynu na 5-ročné minimum

Moskva 28. apríla (TASR) - Ruský plynárenský koncern Gazprom očakáva tento rok pokles produkcie, pričom predpokladá, že celkový objem ťažby dosiahne najnižšiu úroveň za päť rokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Zástupca generálneho riaditeľa Gazpromu Vitalij Markelov vo štvrtok uviedol, že spoločnosť tento rok očakáva pokles ťažby približne o 4 % na 494,4 miliardy kubických metrov (m3). Ak sa odhady firmy naplnia, bude to najnižšia produkcia od roku 2017, v ktorom Gazprom vyprodukoval 471 miliárd m3.



Rusko zápasí s dôsledkami sankcií západných krajín, ktoré k nim pristúpili po tom, ako Rusi 24. februára zaútočili na Ukrajinu. V stredu (27. 4.) Gazprom zastavil dodávky plynu do Poľska a Bulharska, keďže štáty sa odmietli prispôsobiť novému platobnému mechanizmu, ktorý Rusko zaviedlo od 1. apríla a na základe ktorého má Gazprom dostávať platby za plyn v rubľoch.



Agentúra Reuters dodala, že ruské ministerstvo hospodárstva očakáva v tomto roku pokles produkcie plynu aj ropy. Čo sa týka samotného plynu, ministerstvo počíta s tým, že v roku 2022 sa produkcia bude pohybovať od 702,4 do 720,9 miliardy m3, zatiaľ čo v roku 2021 dosiahla 763,5 miliardy m3.