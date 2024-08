Gazprom: Po najnovšom prudkom zvýšení môžu ceny plynu ďalej rásť

Moskva 9. augusta (TASR) - Udalosti pri meste Sudža v Kurskej oblasti už viedli k prudkému nárastu cien zemného a skvapalneného zemného plynu a opravy plynových zariadení v Nórsku môžu takisto vážne ovplyvniť ceny, vyhlásil v piatok hovorca ruskej spoločnosti Gazprom Sergej Kuprijanov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



"Udalosti v okolí mesta Sudža viedli k prudkému nárastu cien zemného plynu aj skvapalneného zemného plynu. Dňa 9. augusta došlo k ročnému vrcholu burzových cien. A to je ešte len leto. Otázka znie: kto z toho má prospech?" poznamenal Kuprijanov.



Významným faktorom pôsobiacim na rast cien by mohli byť aj plánované preventívne údržbárske práce na zariadeniach v nórskom plynárenskom priemysle, pokračoval hovorca ruského plynárenského giganta. "Podľa analytikov je možné, že tieto práce by sa mohli pretiahnuť, ako sa to stalo minulý rok. Analytici sa takisto domnievajú, že trend rastu cien plynu bude pokračovať," uzavrel Kuprijanov.



Ceny zemného plynu v Európe tento týždeň rastú po tom, ako ukrajinské jednotky v utorok (6. 8.) prenikli do ruskej Kurskej oblasti. Boje teraz prebiehajú v blízkosti mesta Sudža, pri ktorom je odovzdávací bod na prepravu plynu z Ruska na Ukrajinu. Plynovod prechádzajúci cez túto oblasť je po sabotáži na plynovodoch Nord Stream jedinou ruskou trasou pre dodávky plynu do strednej a západnej Európy cez územie Ukrajiny.



Európa sa už od začiatku útoku Moskvy na Ukrajinu v roku 2022 snaží výrazne zredukovať závislosť od ruských energií a zvyšuje dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) z iných krajín. Niektoré štáty sú však stále závislé od dodávok z Ruska plynovodom cez Ukrajinu, čo by ich v prípade náhleho zastavenia toku suroviny dostalo do zložitej situácie.



Dohoda o tranzite plynu medzi Ruskom a Ukrajinou sa skončí v závere tohto roka. Nečakané zastavenie toku suroviny niekoľko mesiacov predtým by mohlo znamenať šok pre krajiny ako Slovensko alebo Rakúsko.