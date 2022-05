Gazprom pokračuje v dodávkach plynu do Európy cez Sudžu

Moskva 17. mája (TASR) - Ruský plynárenský koncern Gazprom uviedol, že pokračuje v dodávkach plynu do Európy cez ukrajinský vstupný bod Sudža, pričom objem dodávok na utorok mierne vzrástol.



Ako uviedla agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na informácie Gazpromu, objem dodávok cez Sudžu dosahuje v utorok 49,3 milióna kubických metrov (m3) plynu, zatiaľ čo v pondelok predstavovali 46,8 milióna m3.



Požiadavky na tranzit plynu cez stanicu Sochranovka Ukrajina podľa Gazpromu zamietla. Cez tento vstupný bod neprúdi plyn do Európy už od stredy 11. mája. Ukrajinský prevádzkovateľ plynovod GTSOU vtedy oznámil, že tranzit plynu cez Sochranovku zastavuje, pričom ako dôvod uviedol aktivity okupačných síl, ktoré podľa GTSOU zasahujú do prepravy a neoprávnene odoberajú plyn.



Neskôr šéf GTSOU Sergij Makogon oznámil, že Ukrajina tranzit ruského plynu do Európy cez stanicu Sochranovka nepovolí, dokiaľ Kyjev nebude mať plnú kontrolu nad svojimi plynovodmi. Sochranovka sa nachádza v Luhanskej oblasti, časť ktorej je od roku 2014 pod kontrolou proruských separatistov.