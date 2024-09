Gazprom pokračuje v dodávkach plynu do Európy

Moskva 4. septembra (TASR) - Ruský producent plynu Gazprom v stredu oznámil, že dodá do Európy 42,3 milióna metrov kubických (m3) plynu cez čerpaciu stanicu Sudža v Kurskej oblasti a Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správ agentúry TASS.



To je len o málo menej než 42,4 milióna m3 v predchádzajúcom dni.



Hovorca Gazpromu Sergej Kuprijanov zároveň uviedol, že boje v Kurskej oblasti, kde sa nachádza kompresorová stanica Sudža, mali po prekvapujúcom útoku ukrajinských jednotiek začiatkom augusta za následok prudký nárast cien zemného a skvapalneného zemného plynu (LNG).



Toto potrubie je však po sabotážach na plynovodoch Nord Stream jedinou ruskou trasou pre dodávky plynu do strednej a západnej Európy, aj keď sú dodávky od mája 2022 znížené.



Agentúra TASS s odvolaním sa na ministerstvo financií uviedla tiež, že ruský rozpočet očakáva v septembri dodatočné príjmy z ropy a plynu v hodnote 162 miliárd rubľov (1,8 miliardy USD; 1,63 miliardy eur).



Agentúra Reuters medzitým zverejnila správu, že ruský prezident Vladimir Putin plánuje rokovať so Srbskom o kontrakte na dodávky plynu, keďže doterajšia dohoda vyprší v marci 2025.



Putin sa stretne s podpredsedom srbskej vlády Aleksandarom Vulinom na okraj ekonomického fóra v ruskom Vladivostoku, ktoré sa koná od 3. do 6. septembra.



(1 EUR = 1,1035 USD)