Gazprom pokračuje v transporte plynu do Európy cez Ukrajinu

Moskva 13. júla (TASR) - Ruský energetický gigant Gazprom aj napriek vojne pokračuje v transporte plynu do Európy cez Ukrajinu po dočasnom odstavení baltického plynovodu Nord Streamu z dôvodu údržby. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Objem dodávok dohodnutý na stredu je 41,3 milióna kubických metrov (m3), čo je menej ako polovica možného objemu podľa ukrajinského prevádzkovateľa plynárenskej siete a Gazpromu.



Tento objem bol rovnaký ako v predchádzajúcich dňoch, aj keď odstávka Nord Stream 1 pre údržbárske práce do 21. júla znamená, že by Moskva mohla posielať viac plynu cez Ukrajinu, keďže kontrakt jej dovoľuje denné dodávky v objeme 109,6 milióna m3.



Hovorca Gazpromu Sergej Kuprijanov však uviedol, že Ukrajina povoľuje dodávky iba cez vstupný bod Sudža a tranzit plynu cez kompresorovú stanicu Sochranovka zamietla. Odôvodnila to aktivitami ruských okupačných síl na Donbase, pre ktoré už nemá kontrolu nad touto dôležitou kompresorovou stanicou. Podľa Gazpromu to však na funkciu zariadenia nemá vplyv.



Nemecko má obavy, že Rusko ani po skončení údržby transport plynu cez Nord Stream 1 neobnoví po tom, ako bol v júni zredukovaný len na 40 %.



Brazília je medzitým v procese uzatvárania nových zmlúv s Ruskom o nákupe nafty. Oba štáty sú partnermi v zoskupení BRICS, piatich rozvíjajúcich sa ekonomík, ktoré tvoria Brazília, Rusko, India, Čína a Juhoafrická republika (JAR). Brazília je tiež silne závislá od vývozu hnojív z Ruska a Bieloruska.



Brazílsky prezident Jair Bolsonaro v pondelok povedal, že palivo príde do krajiny o dva mesiace. "Rusko pokračuje v obchodovaní s celým svetom," uviedol Bolsonaro podľa brazílskeho portálu G1.



Vzhľadom na brazílske prezidentské voľby v októbri má Bolsonaro záujem o zníženie cien pohonných látok.