Gazprom pokračuje vo výrazných dodávkach plynu do EÚ cez Ukrajinu

Moskva 7. apríla (TASR) - Ruský plynárenský koncern Gazprom naďalej vo výrazných objemoch dodáva plyn do Európskej únie cez ukrajinské plynovodné siete, napriek pokračujúcemu vojnovému konfliktu na Ukrajine. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje od Gazpromu, ktorý dodal, že dodávky sú v súlade s požiadavkami európskych odberateľov.



Vo štvrtok by odberatelia mali na základe svojich požiadaviek dostať z Ruska 105,4 milióna kubických metrov (m3) plynu. V porovnaní s predchádzajúcim dňom sa objem požadovaných dodávok znížil, keď na stredu (6. 4.) odberatelia požadovali 108,4 milióna m3, objemy sú však naďalej na vysokej úrovni. Informovala o tom agentúra Reuters.