Gazprom pošle vo štvrtok do Európy cez Ukrajinu 37,3 milióna m3 plynu

Moskva 8. augusta (TASR) - Ruský Gazprom vo štvrtok oznámil, že pošle do Európy cez Ukrajinu 37,3 milióna kubických metrov (m3) plynu. To je menej ako 39,4 milióna m3 v stredu (7. 8.). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Rusko v stredu uviedlo, že vedie intenzívne boje proti ukrajinským silám, ktoré prenikli cez jeho južnú hranicu v blízkosti hlavného uzla prepravy zemného plynu. Úradujúci guvernér Kurskej oblasti Alexej Smirnov v pohraničnej oblasti zaviedol výnimočný stav.



Ceny zemného plynu v Európe v reakcii na túto situáciu začali rásť. Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci na burze TTF v Amsterdame sa vo štvrtok do 8.59 h miestneho času zvýšila oproti predchádzajúcemu dňu o 1,85 % na 39,45 eura za megawatthodinu (MWh). To je o 6,22 % viac ako pred týždňom a o 26,30 % ako pred mesiacom.