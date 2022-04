Moskva 27. apríla (TASR) - Ruský koncern Gazprom potvrdil zastavenie dodávok plynu do Poľska a Bulharska a pohrozil ďalšími obmedzeniami dodávok, ak by sa obe krajiny snažili brať si z tranzitného plynu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Gazprom v stredu uviedol, že dodávky zastavil preto, že poľskí a bulharskí odberatelia nezaplatili za plyn načas rubľami.



Koncern navyše varoval Poľsko aj Bulharsko, aby sa nesnažili odoberať plyn z dodávok prechádzajúcich cez ich územie do iných štátov. "Bulharsko a Poľsko sú tranzitnými krajinami. Ak nedovolene odoberú plyn z tranzitných objemov pre tretie krajiny, znížime tieto tranzitné objemy v rovnakej výške," uviedol Gazprom.



Bulharsko aj Poľsko zdôraznili, že načas vyrovnali všetky platby za plyn v súlade s kontraktmi. Ruský prezident Vladimir Putin koncom marca vydal nariadenie, podľa ktorého si majú takzvané "nepriateľské" krajiny s platnosťou od 1. apríla otvoriť účty v Gazprombank, aby cez ne platili za dodávky ruského plynu. Podľa Putinovho dekrétu môže krajiny pokračovať v platbách v eurách alebo dolároch, pričom Gazprombank následne tieto platby konvertuje na ruble a prevedie Gazpromu.