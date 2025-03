Gazprom predá nehnuteľnosti po kolapse európskeho dopytu po plyne

Moskva 13. marca (TASR) - Ruský plynárenský gigant Gazprom je nútený predať svoje luxusné nehnuteľnosti po kolapse dopytu po plyne v Európe, keďže musí šetriť. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa zdrojov, ktoré nechceli byť menované, Gazprom pripravuje predaj luxusnej kancelárskej budovy v Petrohrade na prestížnom námestí Ostrovského.



Keď ju pred šiestimi rokmi otvorili, generálny riaditeľ Gazpromu Alexej Miller, spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina, označil budovu za "symbolickú" a dodal, že Európa bude potrebovať čoraz viac ruského plynu. Invázia na Ukrajinu však všetko zmenila.



Európska únia (EÚ) uvalila sankcie na Moskvu a Rusko bolo obvinené z energetického "vydierania" po tom, čo Gazprom znížil dodávky plynu Nemecku a niektorým pobaltským krajinám. Členské štáty Únie tak museli nájsť alternatívne dodávky.



Odvtedy sa vývoz ruského plynu do Európy prepadol o 75 %. Posledný priamy funkčný plynovod do EÚ, ktorý viedol cez Ukrajinu, bol odstavený v decembri.



Európske krajiny stále dovážajú časť skvapalneného zemného plynu (LNG) z Ruska. Minulý rok to bolo rekordných 24,2 miliardy kubických metrov (m3), uvádza Rystad Energy. Veľkú časť LNG však odoberá Európa z USA a Kataru.



Gazprom zastavenie dodávok potrubím tvrdo zasiahlo. Novatek, ďalšia ruská plynárenská spoločnosť, je totiž oveľa väčším producentom LNG.



Tržby Gazpromu prostredníctvom trasy cez Ukrajinu, ktorá bola uzavretá na konci decembra, mali hodnotu 6,5 miliardy USD (5,97 miliardy eur) ročne.



Po predchádzajúcom odstavení plynovodov Nord Stream a Jamal môže teraz Gazprom prepravovať plyn do Európy len cez Turecko cez plynovody TurkStream a Blue Stream, ktoré vedú cez Čierne more.



Gazprom preto zvažuje predaj nehnuteľností a znížil aj počet zamestnancov vo svojom exportnej divízii, aby zredukoval náklady.



Nemenovaný zdroj povedal agentúre Reuters, že Gazprom Export bol zredukovaný na "minimum", čím sa jeho prepychové kancelárie v Petrohrade stali nadbytočnými.



Manažéri údajne predpokladali, že Európa sa vráti a bude "prosiť" o obnovenie dodávok ruského plynu. Ale sankcie zostali v platnosti, pričom EÚ plánuje do roku 2027 úplne vyradiť ruské fosílne palivá.



Špekuluje sa, že ruský plyn by mohol opäť prúdiť do Európy v prípade ukrajinskej mierovej dohody. Ale analytici sa domnievajú, že európski lídri budú v budúcnosti pravdepodobne opatrnejší a využijú ruský plyn len na vyváženie americkému exportu.



Od vypuknutia vojny na Ukrajine otvorili európske krajiny vrátane Nemecka, ktoré bolo predtým úplne závislé na dodávkach plynovodmi, sériu zariadení na dovoz LNG, čím získali viac dovozných trás.



(1 EUR = 1,0886 USD)