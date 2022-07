Gazprom prudko zvýšil tlak v plynovode smerujúcom cez Ukrajinu

Kyjev 26. júla (TASR) - Ruský plynárenský koncern Gazprom bez predchádzajúceho upozornenia prudko zvýšil tlak v plynovode dodávajúcom surovinu do Európy cez územie Ukrajiny. Uviedol to v utorok prevádzkovateľ ukrajinskej plynovodnej siete GTSOU. Informovala o tom agentúra Reuters.



GTSOU upozornil, že prudké zvýšenie tlaku môže viesť k mimoriadnym situáciám vrátane vytvorenia prasklín v potrubí. Preto je nevyhnutné, aby sa o tom firmy informovali vopred. Gazprom sa k informácii z ukrajinskej strany nevyjadril.



Napriek pokračujúcemu vojnovému konfliktu Rusko naďalej dodáva plyn cez Ukrajinu. V pondelok (25. 7.) ruská spoločnosť uviedla, že dodávky plynu do Európy cez Ukrajinu predstavovali okolo 41,7 milióna kubických metrov (m3) oproti 41,2 milióna m3 v predchádzajúcom dni.



Zároveň však uviedol, že od stredy (27. 7.) klesnú dodávky plynu cez kľúčový plynovod Severný prúd 1 smerujúci do Nemecka po dne Baltského mora na 33 miliónov m3 denne. To znamená o polovicu v porovnaní so súčasnými dodávkami. Už teraz pritom dodávky cez tento plynovod predstavujú iba 40 % jeho prepravnej kapacity.