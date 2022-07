Gazprom: Rusko nemá žiadnu povinnosť získať turbínu pre Nord Stream 1

Moskva 22. júla (TASR) - Ruský energetický gigant Gazprom v piatok vyhlásil, že súčasná zmluva so spoločnosťou Siemens Energy nevyžaduje, aby Rusko podniklo kroky na uľahčenie návratu turbíny pre plynovod Nord Stream 1. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Plynovod Nord Stream 1, ktorým vedie po dne Baltického mora z Ruska do Nemecka, vo štvrtok (21. 7.) po 10-dňovej údržbe opäť spustil prepravu plynu, ale len na 40 % svojej kapacity.



Gazprom obmedzil dodávky cez potrubie už v júni s tým, že nemôže dostať späť turbínu, ktorá bola odoslaná nemeckou spoločnosťou Siemens Energy na opravu do Kanady. Nemecko zasa argumentuje, že spomínaná turbína sa mala začať používať až v septembri.



Ruský štátny energetický gigant v piatok vyhlásil tiež, že stále nemá potrebnú dokumentáciu od spoločnosti Siemens Energy, ktorá potvrdzuje výnimku zo sankcií Európskej únie (EÚ) a Kanady na vrátenie turbíny do kompresorovej stanice Portovaja.



Vo štvrtok dva zdroje oboznámené s touto záležitosťou uviedli, že turbína pri tranzite uviazla v Nemecku, pretože Rusko zatiaľ nedalo súhlas na jej prevoz.



"Gazprom zdôraznil, že súčasné zmluvné podmienky nestanovujú dodatočné záväzky ruskej strany na získanie turbíny," oznámila ruská štátna spoločnosť kontrolovaná Kremľom vo vyhlásení po tom, čo opätovne požiadala Siemens Energy o dokumenty.



Nemecko odmieta tvrdenie Ruska, že chýbajúca turbína je dôvodom nižších dodávok cez Nord Stream 1, a obvinilo Moskvu z využívania tokov plynu ako politickej zbrane. Rusko, naopak, vyhlásilo, že je spoľahlivým dodávateľom energie.