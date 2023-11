Moskva 12. novembra (TASR) - Rusko stále dodáva do Európskej únie (EÚ) plyn potrubím, a to cez Ukrajinu a rakúsky uzol Baumgarten. Vyhlásil to v sobotu (11. 11.) generálny riaditeľ Gazpromu Alexej Miller. Povedal to v čase, keď viaceré európske krajiny hlásia zníženie svojej závislosti od ruskej energie. TASR o tom informuje na základe správy portálu Yahoo.



Začiatkom tohto roka predstavitelia EÚ potvrdili svoj pokrok pri znižovaní závislosti od ruského plynu. Únia odmietla požiadavku Moskvy na platby za plyn v rubľoch. To viedlo k výraznému poklesu dovozu ruského plynu, ku ktorému prispelo aj zničenie plynovodu Nord Stream.



Po redukcii ruských dodávok sa EÚ stala najväčším globálnym nákupcom skvapalneného zemného plynu (LNG), pričom Spojené štáty americké sa stali kľúčovým vývozcom LNG na európsky trh.



Millerove komentáre naznačujú, že tok ruského plynu do Európy sa úplne nezastavil a pokračuje cez ukrajinský vstupný bod Sudža. Táto trasa zostáva aktívna napriek predchádzajúcim tvrdeniam, ktoré naznačujú zastavenie dodávok ruského plynu. Miller prezradil tiež, že niektoré nemenované štáty EÚ ďalej dostávajú ruský plyn na základe záväzných dohôd.



Jeho slová podčiarkujú zložitosť európskeho energetického prostredia. Zatiaľ čo snahy o dosiahnutie energetickej nezávislosti pretrvávajú, vyhlásenia generálneho riaditeľa Gazpromu ukazujú, že prechod od ruského plynu môže byť pozvoľnejší, ako predtým komunikovali predstavitelia EÚ. Nielen USA, ale aj Rusko zvýšilo vývoz LNG do Európy.



Miller v sobotu v rozhovore pre stanicu Rossija 1 potvrdil, že ruský plyn sa naďalej vyváža do EÚ na základe existujúcich zmlúv, najmä do južnej a juhovýchodnej Európy. A to aj napriek ich oficiálnemu odmietnutiu. Tieto informácie podčiarkujú komplexnú dynamiku európskeho energetického prostredia na pozadí vojny na Ukrajine. Pokus EÚ obmedziť príjmy Ruska z vývozu palív viedli k prudkému nárastu cien plynu v bloku.



Dostupné údaje o príjmoch Gazpromu naznačujú jeho silnú finančnú situáciu napriek geopolitickému napätiu. Zvlášť pôsobivé boli hrubé ziskové marže Gazpromu, ktoré vo 4. štvrťroku 2022 predstavovali 76,02 %. To poukazuje na status Gazpromu ako významného hráča v odvetví ropy, plynu a palív. Okrem toho likvidné aktíva Gazpromu prevyšujú jeho krátkodobé záväzky, čo naznačuje zdravú finančnú situáciu.



Je však potrebné poznamenať tiež, že Gazprom nevypláca akcionárom dividendy.