Gazprom sa v 2. štvrťroku prepadol do straty

Moskva 30. augusta (TASR) - Ruský plynárenský koncern Gazprom zaznamenal za 2. kvartál stratu zhruba 19 miliárd rubľov, zatiaľ čo v rovnakom období vlani vykázal zisk viac než bilión rubľov. Pod výsledky sa podpísal kolaps exportu ruského plynu do Európy. Informovala o tom agentúra Reuters.



Gazprom zverejnil, že za 2. štvrťrok evidoval stratu na úrovni 18,6 miliardy rubľov, čo v prepočte predstavuje 197 miliónov USD (182,36 milióna eur). V 2. kvartáli minulého roka zaznamenala firma čistý zisk 1,03 bilióna rubľov.



Gazprom síce prestal zverejňovať údaje o exporte, agentúra Reuters však na základe svojich výpočtov uviedla, že dodávky plynu do Európy, čo bol pre Gazprom kedysi základ jeho exportu, dosiahli v januári až júli približne 15 miliárd kubických metrov (m3). Na porovnanie, za celý rok 2022 vyviezol Gazprom do Európy približne 62 miliárd m3 plynu.



"Pokles exportu do Európy čiastočne kompenzoval vývoz do Číny, ktorý pokračuje v raste," zhodnotil výsledky za 2. kvartál zástupca šéfa Gazpromu Famil Sadygov. Zároveň dodal, že príjmy spoločnosti ovplyvnil aj kurz rubľa, ktorý za prvých šesť mesiacov roka klesol oproti doláru o 24 %.



Gazprom zverejnil aj údaje za celý 1. polrok. Uviedol, že za šesť mesiacov zaznamenal čistý zisk 296 miliárd rubľov, pričom za rovnaké obdobie minulého roka to bolo 2,5 bilióna rubľov.



(1 EUR = 1,0803 USD)