Gazprom sa voči bezprecedentnej pokute za Severný prúd 2 odvolá

Moskva 7. októbra (TASR) - Ruský plynárenský koncern Gazprom oznámil, že sa odvolá voči pokute, ktorú mu udelili poľské úrady v súvislosti s výstavbou plynovodu Severný prúd 2. Firma považuje pokutu za nezákonnú, pretože, ako uviedla, protimonopolné zákony Poľska neporušila.



Poľský protimonopolný úrad UOKiK udelil Gazpromu pokutu 29 miliárd PLN (6,46 miliardy eur). Dôvodom je výstavba plynovodu Severný prúd 2 bez povolenia úradu. UOKiK okrem toho udelil pokutu vo výške 234 miliónov PLN zvyšným piatim firmám financujúcim plynovod, ktorý má zdvojnásobiť transport ruského plynu cez Baltické more.



Poľsko považuje plynovod Severný prúd 2 za ohrozenie energetickej bezpečnosti Európy, keďže zvýši jej závislosť od ruského plynu. UOKiK vyšetruje projekt už roky. V auguste udelil Gazpromu pokutu 213 miliónov PLN za to, že ruský koncern nebol ochotný spolupracovať.



"Spustenie plynovodu Severný prúd 2 ohrozí kontinuitu dodávok zemného plynu do Poľska. Veľmi pravdepodobné je tiež zvýšenie ceny produktu, ktorú budú znášať poľskí spotrebitelia," povedal šéf UOKiK Tomasz Chrostny. "Dokončenie tohto investičného projektu zvyšuje ekonomickú závislosť od ruského plynu nielen v prípade Poľska, ale aj ďalších európskych štátov," dodal.



Podľa Gazpromu je však pokuta zo strany poľského úradu "nezákonná a neoprávnená," informovala agentúra DPA, ktorá sa odvolala na ruské médiá. Firma zároveň dodala, že poľské protimonopolné zákony neporušila a "táto bezprecedentná výška pokuty dokazuje, že Poľsko sa usiluje zabrániť realizácii projektu Severný prúd 2 všetkými možnými spôsobmi".



Rovnako sa vyjadril aj hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Zároveň povedal, že Gazprom podnikne v tomto smere potrebné právne kroky.