< sekcia Ekonomika
Gazprom sa vrátil k zisku, za 9 mesiacov vzrástol o vyše desatiny
Za obdobie od júla do konca septembra zaznamenal Gazprom čistý zisk na úrovni 134,2 miliardy rubľov, čo predstavuje 1,72 miliardy USD (1,48 miliardy eur).
Autor TASR
Moskva 28. novembra (TASR) - Ruský plynárenský koncern Gazprom sa v 3. štvrťroku tohto roka vrátil k zisku. Výsledky za 3. kvartál tak prispeli k rastu zisku spoločnosti za deväť mesiacov roka o viac než desatinu. Informovali o tom agentúry TASS a Reuters.
Za obdobie od júla do konca septembra zaznamenal Gazprom čistý zisk na úrovni 134,2 miliardy rubľov, čo predstavuje 1,72 miliardy USD (1,48 miliardy eur). Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka vykázala firma stratu 53 miliárd rubľov, keď jej výsledky ovplyvnilo jednorazové zvýšenie dane zo zisku.
Tržby za 3. štvrťrok dosiahli 2,18 bilióna rubľov. Mierne tak klesli, keď pred rokom plynárenská spoločnosť zaznamenala tržby na úrovni 2,4 miliardy rubľov.
Za deväť mesiacov tohto roka oznámil Gazprom čistý zisk v objeme 1,12 bilióna rubľov. V medziročnom porovnaní sa tak zvýšili o 13 %. Čo sa týka tržieb, tie klesli o 4,5 % na 7,17 bilióna rubľov.
(1 EUR = 1,1586 USD)
Za obdobie od júla do konca septembra zaznamenal Gazprom čistý zisk na úrovni 134,2 miliardy rubľov, čo predstavuje 1,72 miliardy USD (1,48 miliardy eur). Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka vykázala firma stratu 53 miliárd rubľov, keď jej výsledky ovplyvnilo jednorazové zvýšenie dane zo zisku.
Tržby za 3. štvrťrok dosiahli 2,18 bilióna rubľov. Mierne tak klesli, keď pred rokom plynárenská spoločnosť zaznamenala tržby na úrovni 2,4 miliardy rubľov.
Za deväť mesiacov tohto roka oznámil Gazprom čistý zisk v objeme 1,12 bilióna rubľov. V medziročnom porovnaní sa tak zvýšili o 13 %. Čo sa týka tržieb, tie klesli o 4,5 % na 7,17 bilióna rubľov.
(1 EUR = 1,1586 USD)