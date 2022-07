Gazprom si nerezervoval kapacitu na tranzit plynu do Európy od októbra

Moskva 4. júla (TASR) - Ruský energetický gigant Gazprom si nerezervoval tranzitnú kapacitu na export plynu cez plynovod Jamal-Európa na 12 mesiacov od 1. októbra 2022. Ukázali to v pondelok výsledky aukcie. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



A Gazprom si nerezervoval tiež dodatočnú kapacitu na tranzit plynu do Európy cez ukrajinskú stanicu Sudža na obdobie od októbra 2022 do septembra 2023 alebo cez Veľké Kapušany na slovensko-ukrajinskej hranici na rovnaké obdobie.



Agentúra Bloomberg v pondelok v separátnej správe s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa Gazpromu uviedla, že spoločnosť navrhuje rozšírenie požiadavky na platby v rubľoch aj za dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) z Ruska. Nie je jasné, či Kremeľ o takomto pláne uvažuje, ale môže to byť ďalšia rana pre Európu, čím sa ešte zintenzívni súboj o dodávky LNG medzi tzv. starým kontinentom a Áziou.