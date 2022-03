Gazprom si nerezervoval extra kapacitu na export plynu cez Ukrajinu

Moskva 21. marca (TASR) - Ruský energetický koncern Gazprom si v pondelok v aukciách nezarezervoval extra kapacitu na export plynu cez meracie stanice Sudža a Sochranovka na hraniciach s Ukrajinou. Ukázali to v pondelok údaje z regionálnej rezervačnej platformy.



Dodatočnú kapacitu na export plynu nad rámec pevných zmlúv si ruský štátny monopol Gazprom zarezervuje, keď dostane požiadavky od klientov.



Dve aukcie cez meracie stanice Sudža a Sochranovka boli bez udania dôvodu zrušené, ukazujú údaje európskej platformy na rezerváciu kapacity plynu.



Ďalšie dve exportné aukcie na apríl cez prepojovací bod Veľké Kapušany na slovensko-ukrajinskej hranici a ropovod Jamal do Poľska a Nemecka sa majú uskutočniť neskôr v pondelok.



Gazprom doposiaľ neodpovedal na žiadosť agentúry Reuters o komentár k zrušeným aukciám v prípade staníc Sudža a Sochranovka.



V samostatnej správe ruský gigant uviedol, že pokračuje v dodávkach plynu do Európy cez Ukrajinu v súlade s požiadavkami európskych spotrebiteľov, pričom ponuky zostali 21. marca na úrovni 104,7 milióna kubických metrov, čo je v porovnaní s víkendom takmer nezmenené.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.