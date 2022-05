Gazprom si nerezervoval dodatočnú kapacitu na export plynu cez SR

Moskva 16. mája (TASR) - Ruský plynárenský koncern Gazprom si na jún nerezervoval dodatočné tranzitné kapacity na export plynu do Európy cez Veľké Kapušany na slovensko-ukrajinskej hranici. Ukázali to výsledky aukcie. Gazprom už má rezervované prepravné kapacity v súlade s existujúcimi kontraktmi, uviedla agentúra Reuters a spresnila svoju predchádzajúcu správu, o ktorej takisto informovala TASR.



Na spomínanej aukcii bola ponúkaná kapacita v objeme 70,4 milióna kubických metrov (m3) denne. Podľa existujúceho kontraktu na dodávku plynu má Gazprom automaticky rezervovanú tranzitnú kapacitu, čo znamená, že dodávky plynu z Ruska cez Veľké Kapušany budú pokračovať aj v júni. Ruský koncern si v prípade potreby ešte môže rezervovať dodatočné kapacity.



Navyše, údaje z ďalšej aukcie ukázali, že ruská plynárenská spoločnosť si nerezervovala tranzitnú kapacitu na export plynu do Európy ani cez plynovod Jamal. Ten prepravuje ruský plyn cez Bielorusko a Poľsko do Nemecka. Gazprom už minulý týždeň uviedol, že už nebude prepravovať plyn cez Poľsko cez plynovod Jamal. Dôvodom sú sankcie, ktoré Moskva uvalila na spoločnosť EuRoPol GAZ, ktorá prevádzkuje poľskú časť tohto plynovodu.