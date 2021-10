Gazprom si zarezervoval cez Jamal iba tretinu dodatočných kapacít

Moskva 19. októbra (TASR) - Ruský plynárenský koncern Gazprom si na mesiac november zarezervoval iba zhruba tretinu dodatočných kapacít na tranzit plynu do Európy cez územie Poľska. Navyše cez územie Ukrajiny si dodatočné kapacity na tranzit nerezervoval vôbec. Poukázali na to výsledky aukcie z pondelka (18. 10.).



Ako informovala agentúra Reuters, podľa aukčnej platformy si Gazprom rezervoval približne 32 miliónov kubických metrov (m3) denne. To predstavuje 35 % z celkovej dodatočnej kapacity na mesiac november, ktorú v rámci plynovodu Jamal-Európa ponúkol poľský prevádzkovateľ plynovodnej siete Gas System cez tranzitný uzol Kondratki.



Čo sa týka Ukrajiny, Gazprom a Kyjev po dlhých a napätých rokovaniach uzatvorili koncom roka 2019 päťročný kontrakt na tranzit ruského plynu do Európy. Ruská firma má právo na rezervovanie si aj dodatočnej tranzitnej kapacity k už dohodnutým objemom. Počas tohto roka však túto možnosť využila iba minimálne.



Ukrajinský prevádzkovateľ plynovodnej siete minulý týždeň uviedol, že Rusko posiela cez Ukrajinu do Európy menej plynu, než je objem, na akom sa dohodlo v rámci súčasného tranzitného kontraktu. Podľa analytikov si Gazprom zámerne nerezervuje väčšie objemy na tranzit suroviny s cieľom dotlačiť nemecké úrady k vydaniu povolení na spustenie plynovodu Severný prúd 2. Ten povedie ruský plyn po dne Baltského mora do Nemecka obchádzajúc Poľsko a Ukrajinu.



Šéf ukrajinského prevádzkovateľa plynovodnej siete Serhij Makogon potvrdil, že Gazprom si odmietol zarezervovať dodatočné voľné kapacity, ktoré Ukrajina ponúka. "Informácia Gazpromu o napúšťaní prvej linky Severného prúdu 2 plynom znamená jasný signál, že Európa dostane dodatočné objemy zemného plynu pravdepodobne len cez tento plynovod (Severný prúd 2). Vydieranie tak pokračuje," dodal Makogon, odkazujúc tak na informáciu, že prvá z dvoch liniek plynovodu Severný prúd 2 bola naplnená technickým plynom.



Podobne aj šéf ukrajinskej plynárenskej spoločnosti Naftogaz Jurij Vitrenko obvinil Gazprom z toho, že zámerne nedodáva do Európy dodatočné objemy plynu. Gazprom aj Kremeľ však opakovane tvrdia, že v súvislosti s dodávkami plynu do Európy Rusko plní všetky požiadavky európskych zákazníkov.