Gazprom tvrdí, že už nebude znižovať dodávky plynu do Moldavska

Kišiňov 28. novembra (TASR) - Ruský energetický gigant Gazprom v pondelok oznámil, že už nebude ďalej znižovať dodávky plynu do Moldavska. Dôvodom škrtov mali byť nezaplatené účty. Gazprom tiež tvrdil, že toky, prechádzajúce cez Ukrajinu, sa do Moldavska nedostanú. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Gazprom na Twitteri uviedol, že spoločnosť Moldavagaz "eliminovala nedodržanie platieb" za novembrové dodávky, a že "dostal finančné prostriedky za plyn uložený na území Ukrajiny, určený pre spotrebiteľov v Moldavsku".



Minulý týždeň Moldavsko a Ukrajina popreli tvrdenie Gazpromu, že ruský plyn, ktorý prechádzal potrubím, smerujúcim cez Ukrajinu do západnej Európy, bol uskladnený na Ukrajine. Kišiňov aj Kyjev uviedli, že všetky dodávky, ktoré Rusko posiela cez vojnou zničenú Ukrajinu, sa "v plnej miere presunú" do Moldavska.



"Objem plynu, o ktorom Gazprom hovorí, že zostáva na Ukrajine, sú naše zásoby, rezervy uložené v skladoch na Ukrajine," povedal minulý týždeň podpredseda moldavskej vlády Andrei Spinu. "Tieto objemy boli a budú plne hradené našou krajinou," dodal.



Ruský štátny energetický gigant tvrdil, že "moldavská strana pravidelne porušuje zmluvné záväzky, pokiaľ ide o platby za dodávky ruského plynu a preto si vyhradzuje právo obmedziť alebo úplne zastaviť dodávky plynu v prípade nedodržania platieb".



Moldavsko, bývalý sovietsky štát a najchudobnejšia krajina Európy, je pri zásobovaní zemným plynom úplne závislé od Ruska. Gazprom mu však v októbri dodávky dramaticky znížil, o 40 %. A v novembri, keď nastalo chladné počasie, ich zredukoval na polovicu. Útoky Moskvy na ukrajinskú energetickú infraštruktúru spôsobili tiež masívne výpadky prúdu v niekoľkých mestách v Moldavsku.



Rusko tento rok zastavilo väčšinu svojich dodávok zemného plynu do Európy. To malo za následok strmý nárast cien komodity pred zimnou vykurovacou sezónou. Vyššie účty zaťažujú domácnosti aj podniky.



Vzhľadom na vysokú infláciu narastajú obavy, že spotrebitelia v Moldavsku, ktoré má približne 2,6 milióna obyvateľov, budú mať problém zaplatiť náklady za vykurovanie a elektrinu.