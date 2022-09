Gazprom v nedeľu prepraví do Európy cez Ukrajinu 42,4 milióna m3 plynu

Moskva 25. septembra (TASR) - Ruský štátny energetický gigant Gazprom oznámil, že v nedeľu prepraví do Európy potrubím cez Ukrajinu 42,4 milióna kubických metrov (m3) plynu, čo je rovnaký objem, aký uvádzal v predchádzajúcich dňoch. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Gazprom začiatkom septembra informoval, že neobnoví dodávky cez plynovod Nord Stream 1, svoju hlavnú zásobovaciu trasu do Európy, pretože počas údržby zistil únik motorového oleja z turbíny na kompresorovej stanici Portovaja, poslednej, ktorá bola v prevádzke. Nestanovil pritom žiadny časový rámec na vyriešenie problému, za ktorý môžu podľa Ruska sankcie Západu proti Moskve za inváziu na Ukrajinu.



A zároveň, Gazprom začiatkom septembra podpísal dohodu o zmene platieb za dodávky plynu do Číny na jüany a ruble namiesto dolárov.



Tento posun je súčasťou snahy Moskvy znížiť závislosť od amerického dolára, eura a iných tvrdých mien vo svojom bankovom systéme po zavedení sankcií.



Európa po znížení ruských dodávok plynu čelí bezprecedentnej energetickej kríze. Krajiny na starom kontinente plnia zásobníky na plyn a prijímajú mimoriadne opatrenia pred vykurovacou sezónou, ktorá sa vo väčšine z nich začne na budúci mesiac.



Európsky trh s plynom tak citlivo reaguje na akékoľvek potenciálne narušenia dodávok po zastavení plynovodu Nord Stream 1 a obchodníci pozorne sledujú zásobovanie potrubím cez vojnou zničenú Ukrajinu.