Gazprom v pondelok pošle do Európy potrubím 42,3 milióna m3 plynu

Brusel 14. októbra (TASR) - Ruský producent plynu Gazprom pokračuje v dodávkach plynu do Európy potrubím, ktoré vedie cez Ukrajinu. V pondelok oznámil, že pošle do čerpacej stanice Sudža v Kurskej oblasti plyn v objeme 42,3 milióna kubických metrov (m3). To je rovnaký objem ako v nedeľu (13. 10.). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Údaje spoločnosti Gas Infrastructure Europe zároveň ukázali, že zásoby plynu v európskych podzemných zásobníkoch boli v nedeľu na úrovni 95 % a celkové dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) z terminálov do európskeho systému prepravy dosiali 54,7 %.