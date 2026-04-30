< sekcia Ekonomika
Gazprom v roku 2025 zvýšil čistý zisk na približne 15 miliárd eur
Autor TASR
Moskva 30. apríla (TASR) - Ruský energetický koncern Gazprom vlani zvýšil čistý zisk, a to napriek výraznému poklesu tržieb spôsobenému zastavením vývozu zemného plynu do Európy. Čistý zisk v roku 2025 vzrástol o 7 % na 1,3 bilióna rubľov (asi 15 miliárd eur), oznámila spoločnosť vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy televízie ORF.
K zvýšeniu zisku podľa spoločnosti prispelo najmä posilnenie rubľa, čo malo pozitívny vplyv na dlhy vedené v cudzích menách. Tržby však klesli o 8,8 % na 9,77 bilióna RUB. Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) klesol o 6 % na takmer 3 bilióny RUB.
Koncern Gazprom je považovaný za ruskú spoločnosť, ktorú najviac postihli dôsledky vojny na Ukrajine a sankcie Západu. Podľa agentúry Reuters jeho vývoz plynu do Európy v minulom roku klesol o 44 % na najnižšiu úroveň od polovice 70. rokov. Zároveň však podľa Gazpromu výrazne vzrástol export do Číny, a to takmer o 25 percent. Predaj plynu na domácom ruskom trhu sa v minulom roku zvýšil o 8 %.
