Gazprom v utorok posiela do Európy cez Ukrajinu 42,4 milióna m3 plynu

Moskva 19. novembra (TASR) - Ruský producent plynu Gazprom oznámil, že v utorok pošle do Európy cez Ukrajinu 42,4 milióna metrov kubických (m3) plynu. To je rovnaký objem ako v predchádzajúcom dni, pričom nominácie na toky plynu do Rakúska zo Slovenska mierne vzrástli. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Európske energetické trhy sú napäté v súvislosti so sporom medzi Gazpromom a rakúskou spoločnosťou OMV. Kremľom kontrolovaný energetický gigant totiž v sobotu (16. 11.) zastavil dodávky rakúskej firme so sídlom vo Viedni.



Toky plynu pre OMV boli zastavené po tom, čo spoločnosť pohrozila, že zadrží časť platieb za plyn Gazpromu ako kompenzáciu za arbitráž, ktorú vyhrala. Arbitrážny súd priznal rakúskej firme v spore s ruským plynárenským gigantom náhradu škody vo výške 230 miliónov eur.



Napriek tomu denné toky plynu do Európy cez Ukrajinu zostali na normálnych úrovniach a plyn naďalej prúdi aj do Rakúska.



Nominácie alebo požiadavky zákazníkov na toky do Rakúska zo Slovenska vzrástli v utorok oproti pondelku (18. 11.) o 6 %, ale zostali približne o 12 % pod úrovňou zaznamenanou predtým, ako Gazprom zastavil dodávky pre OMV.



Kto kupoval plyn určený predtým pre OMV, nie je jasné.



Nominácie do Českej republiky zo Slovenska boli zhruba v súlade s úrovňami z predchádzajúcich dní.



Nominácie na toky na Slovensko z Ukrajiny sa tiež takmer nezmenili a nominácie na toky opúšťajúce Slovensko boli väčšinou stabilné, ukázali údaje prevádzkovateľa prenosovej sústavy Eustream.