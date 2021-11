Moskva 29. novembra (TASR) - Ruský plynárenský koncern Gazprom vykázal za 3. štvrťrok 2021 strmý nárast zisku po prudkom zvýšení cien plynu, ktoré dosiahli nové rekordy počas prehlbujúcej sa energetickej krízy v Európe.



Čistý príjem spoločnosti Gazprom za tri mesiace do konca septembra 2021 dosiahol 581,8 miliardy rubľov (6,85 miliardy eur) po strate 251,3 miliardy RUB pred rokom. Jeho tržby medziročne vzrástli o 70 % na 2,37 bilióna RUB, čo je tiež rekordné maximum.



Za prvých deväť mesiacov roka vykázal Gazprom čistý zisk 1,55 bilióna RUB.



Najväčší svetový producent plynu ťaží z historického nárastu cien komodity, keďže kríza dodávok v Európe, na jeho najväčšom exportnom trhu, sa v 3. štvrťroku prehĺbila.



Gazprom obmedzil dodávky plynu do Európy a uprednostnil naskladnenie domácich zásob, zatiaľ čo európske skladovacie zariadenia evidovali na začiatku zimy niekoľkoročné minimá.



Ceny plynu v Európe sa tak v 3. štvrťroku 2021 viac ako zdvojnásobili, aj keď tržby Gazprom až tak nestúpli v dôsledku dlhodobých kontraktov. Napriek tomu je spoločnosť na ceste k ešte silnejšiemu 4. štvrťroku 2021 a 1. štvrťroku 2022 pre prudko rastúce ceny plynu, uviedli analytici.



Gazprom však čelí tiež neistote v súvislosti s harmonogramom schválenia jeho nového plynovodu Nord Stream 2, cez ktorý chce prepravovať 55 miliárd kubických metrov plynu po dne Baltického mora priamo do Nemecka. Táto trasa obchádza Ukrajinu.



(1 EUR = 84,9702 RUB)