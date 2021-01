Gazprom vyviezol vlani do krajín mimo bývalého ZSSR o 10 % menej plynu

Moskva 3. januára (TASR) - Ruský plynárenský koncern Gazprom vyviezol v minulom roku do štátov mimo bývalého Sovietskeho zväzu približne 179 miliárd kubických metrov (m3) zemného plynu. V porovnaní s rokom 2019 to predstavuje pokles o 10 %.



Podľa Gazpromu, na ktorý sa odvolala agentúra Bloomberg, vývoz do štátov mimo bývalého Sovietskeho zväzu, čo predstavuje Európsku úniu, Čínu a Turecko, dosiahol vlani 179,3 miliardy m3. V roku 2019 predstavoval export 199,2 miliardy m3. Ako však dodal šéf Gazpromu Alexej Miller, údaje za minulý rok sú iba predbežné.



Gazprom zároveň uviedol, že z jednotlivých krajín dovoz plynu zvýšilo napríklad Turecko a viac plynu smerovalo aj do Holandska. Údaje za rok 2020 zahrnujú aj dodávky plynu do Číny prostredníctvom plynovodu Sila Sibíri, ktorý začal fungovať v decembri 2019. Za minulý rok vyviezlo Rusko prostredníctvom tohto plynovodu 4,1 miliardy m3 suroviny.



Gazprom okrem toho oznámil, že na domáci trh dodal celkovo 225,7 miliardy m3 plynu.