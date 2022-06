Gazprom zastavil dodávky plynu firmám Orsted a Shell Energy Europe

Kodaň/Londýn/Moskva 1. júna (TASR) - Ruský koncern Gazprom od stredy zastavuje dodávky plynu dánskej energetickej spoločnosti Orsted aj britskej firme Shell Energy Europe. Obe firmy totiž informovali Gazprom Export, že nebudú platiť v rubľoch, ako požaduje Moskva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Zastavanie dodávok sa dotkne aj Nemecka, kam Shell tiež importoval ruský plyn. Nie je jasné, o koľko plynu ide, ale podľa spolkového úradu pre reguláciu sieťových odvetví Bundesnetzagentur (BNetzA) "je aktuálne zabezpečená bezpečnosť dodávok". Dodal, že podľa ich informácií "sa to dotkne len malého objemu dodávok, ktoré sa nahradia z iným spôsobom. Pozorne monitorujeme situáciu".



Gazprom Export uviedol, že Shell nezaplatil za apríl, preto od stredy zastavuje dodávky. Shell potvrdil, že odmietol nové platobné podmienky Gazpromu a dodal, že pracuje na tom, aby mohol naďalej zásobovať svojich európskych zákazníkov plynom z iných zdrojov.



Podľa Orstedu ho Gazprom informoval, že od 6.00 h v stredu ráno zastavuje dodávky. Gazprom podľa dánskej firmy trval na platbách v rubľoch. Orsted uviedol, že nie je k tomu zmluvne zaviazaný a naďalej bude platiť v eurách. Podľa šéfa Orstedu Madsa Nippera situácia podčiarkuje nevyhnutnosť, aby sa Európska únia urýchleným rozvojom obnoviteľných zdrojov energií zbavila závislosti od plynu.



Rozhodnutie Gazpromu zastaviť dodávky pre Orsted neohrozí zásobovanie Dánska plynom. Orsted uviedol, že plyn dokúpi na európskom trhu.



Gazprom v utorok (31. 5.) zastavil dodávky plynu do Holandska a už skôr do Bulharska, Poľska a Fínska, keďže odmietli požiadavku Ruska, týkajúcu sa nového platobného systému.