Gazprom zaznamenal pokles produkcie plynu takmer o štvrtinu

Moskva 29. septembra (TASR) - Produkcia plynu zo strany ruského koncernu Gazprom klesla v 1. polroku takmer o štvrtinu a výrazný pokles zaznamenali aj dodávky suroviny na domáci i zahraničné trhy. Informovala o tom agentúra Reuters.



Gazprom oznámil, že za prvých šesť mesiacov roka vyprodukoval celkovo 179,45 miliardy kubických metrov (m3) plynu. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje pokles takmer o 25 %.



Dodávky plynu na domáci aj zahraničné trhy klesli ešte viac. Za 1. polrok predstavovali 166 miliárd m3, čo medziročne znamená pokles o 26,5 %.



Koncom augusta spoločnosť oznámila výsledky za 2. štvrťrok, ktoré poukázali na prepad do straty. Gazprom vtedy zverejnil, že za 2. kvartál evidoval stratu na úrovni 18,6 miliardy rubľov, čo v danom období predstavovalo 197 miliónov USD (186,92 milióna eur). V 2. kvartáli minulého roka dosiahla firma čistý zisk 1,03 bilióna rubľov. Za celý 1. polrok zaznamenala spoločnosť čistý zisk 296 miliárd rubľov, pričom za rovnaké obdobie minulého roka to bolo 2,5 bilióna rubľov.



(1 EUR = 1,0539 USD)