Gazprom žiada o výnimku z európskych pravidiel pre Nord Stream 2

Bonn 18. januára (TASR) - Ruský energetický koncern Gazprom predložil nemeckému úradu pre sieťové odvetvia žiadosť, ktorá má odstrániť jednu z prekážok pre dokončenie plynovodu Nord Stream 2. Spoločnosť Nord Stream 2 AG požiadala o výnimku z pravidiel pre vlastníctvo energetických vedení.



Európska smernica z apríla minulého roku, ktorá má platiť aj pre potrubné vedenia z tretích štátov do Európskej únie, totiž zakazuje vlastníctvo a prevádzkovanie potrubí v rukách jedného subjektu. Nemecký zákon umožňuje takúto výnimku pre prevádzkovateľov vedení z tretích krajín, ktoré boli dokončené do 23. mája 2019. Ako pre agentúru DPA povedal hovorca úradu, o žiadosti musia rozhodnúť do 24. mája tohto roka.



Členské štáty EÚ a USA kritizujú, že plynovod z Ruska do Nemecka zvyšuje energetickú závislosť Európy od Ruska a poškodzuje záujmy východoeurópskych členov EÚ a partnerských krajín, napríklad Ukrajiny. Ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň uviedol, že americké sankcie môžu oddialiť dokončenie plynovodu do roka 2021.