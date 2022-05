Gazprom znižuje rezervácie na tranzit plynu cez Ukrajinu

Kyjev 13. mája (TASR) - Ruský energetický gigant Gazprom si v piatok zarezervoval nižšiu kapacitu na tranzit plynu cez vstupný bod Sudža na Ukrajine. Ukazujú to údaje ukrajinského prevádzkovateľa plynovodu.



Podľa nich Gazprom znížil požiadavky na tranzit plynu do Európy cez ukrajinskú stanicu Sudža v piatok 13. mája na 60,8 milióna metrov kubických (m3) z predtým oznámených 65,7 milióna m3.



Ukrajinský štátny prevádzkovateľ plynovodu predtým uviedol, že Gazprom si vo štvrtok (12.5.) zarezervoval cez Sudžu kapacitu na prepravu 53,45 milióna m3 plynu.



Tranzit ruského plynu cez Ukrajinu do Európy výrazne klesol po tom, ako Rusko v stredu (11.5.) uvalilo sankcie na bývalé dcérske spoločnosti Gazpromu v Nemecku, ako aj na ďalšie energetické firmy v zahraničí.



