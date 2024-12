Gazprom zvýšil export plynu do Európy plynovodmi o viac než desatinu

Moskva 29. decembra (TASR) - Rusko zvýšilo tento rok vývoz plynu plynovodmi do Európy o viac než desatinu, pričom celkový objem vyvezeného plynu do európskych krajín bol iba mierne vyšší než export do Číny. Uviedla to cez víkend agentúra Reuters.



Na základe výpočtov Reuters exportoval Gazprom prostredníctvom plynovodov do Európy tento rok približne 32 miliárd kubických metrov (m3) zemného plynu. V porovnaní s rokom 2023 to predstavuje rast o 13 %.



Čo sa týka objemu vývozu v poslednom mesiaci roka, ten dosahuje denne v priemere 91,3 milióna m3. To je zhruba rovnaký objem exportu ako v predchádzajúcom mesiaci. Oproti decembru minulého roka však spoločnosť vyviezla o 7 % plynu viac.



V decembri tak do Európskej únie vyviezol Gazprom podľa predbežných údajov 2,8 miliardy m3 plynu vrátane 1,5 miliardy m3 prepravených cez Turecko. Reuters pri svojich výpočtoch vychádza z údajov európskej spoločnosti na prepravu plynu Entsog a denných údajov Gazpromu o tranzite plynu cez Ukrajinu.



Dodávky plynu cez územie Ukrajiny dosiahli v decembri zhruba 1,3 miliardy m3, opäť približne rovnaký objem ako v novembri, napriek tomu, že Rusko v polovici novembra zastavilo dodávky pre rakúsku OMV. Za celý rok 2024 vyviezol Gazprom cez Ukrajinu 15 miliárd m3 plynu.



Celoročný objem exportovaného plynu od Gazpromu do Európy je tak mierne vyšší než v prípade exportu plynu do Číny. Na čínsky trh vyviezol Gazprom za tento rok podľa predbežných odhadov 31 miliárd m3 plynu. Je to mierny rast oproti jeho očakávaniam, keď firma počítala s vývozom na úrovni 30 miliárd m3.