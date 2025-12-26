< sekcia Ekonomika
Gazprom zvýšil tento rok dodávky plynu do Číny cez Silu Sibíri o 25 %
Autor TASR
Petrohrad 26. decembra (TASR) - Ruský plynárenský koncern Gazprom zvýšil tento rok dodávky plynu do Číny prostredníctvom plynovodu Sila Sibíri o viac než štvrtinu. Oznámil to tento týždeň šéf Gazpromu Alexej Miller, ktorého citovala agentúra Reuters.
Podľa šéfa Gazpromu dodala firma cez Silu Sibíri do Číny tento rok takmer 38,8 miliardy kubických metrov (m3) plynu. V porovnaní s objemom dodávok v minulom roku to predstavuje zvýšenie o 25,16 %.
„Do konca roka 2025 sme nielenže dosiahli náš cieľ dodávok plynu do Číny na úrovni 38 miliárd m3, ale tento záväzok sme o takmer 800 miliónov m3 prekročili,“ povedal Miller v Petrohrade, kde predstavil predbežné výsledky firmy za tento rok.
Spoločnosť tak podľa najnovších údajov mierne prekročila aj odhad, o ktorom začiatkom týždňa informoval agentúru Reuters zdroj z ruského energetického trhu. Uviedol, že Gazprom očakáva, že dodávky plynu do Číny prostredníctvom plynovodu Sila Sibíri dosiahnu tento rok 38,6 miliardy až 38,7 miliardy m3, čím by objem dodávok prekonal plánovanú ročnú kapacitu plynovodu 38 miliárd m3. Vlani dodal Gazprom prostredníctvom Sily Sibíri do Číny zhruba 31 miliárd m3.
Rusko začalo s dodávkami plynu prostredníctvom plynovodu Sila Sibíri koncom roka 2019. Dodávky sa postupne zvyšovali, pričom v poslednom kvartáli tohto roka Gazprom niekoľkokrát zaznamenal v rámci denných dodávok rekordné hodnoty.
