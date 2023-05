Geberit zaznamenal pokles tržieb takmer o desatinu

Bern 2. mája (TASR) - Svetový výrobca sanitárnej techniky Geberit oznámil za 1. štvrťrok tohto roka pokles tržieb takmer o desatinu, pod čo sa podpísal nižší záujem o renovácie nehnuteľností, ktoré výrazne ťahali biznis spoločnosti v období pandémie nového koronavírusu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Švajčiarsky výrobca v utorok uviedol, že za prvé tri mesiace roka dosiahol tržby na úrovni 892,7 milióna švajčiarskych frankov (907,31 milióna CHF). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená pokles o 8,9 %.



Spoločnosť dodala, že za výsledkami je vysoký porovnávací základ, keď pred rokom ľudia viac investovali do opráv nehnuteľností. Okrem toho, do dopytu po týchto produktoch zasiahla aj inflácia a zvyšovanie úrokových sadzieb. Navyše, po nástupe energetickej krízy v Európe sa pozornosť ľudí viac než na sanitárne produkty sústredila na renováciu vykurovacích systémov. Výsledky čiastočne ovplyvnili aj negatívne kurzové vplyvy.



Napriek tomu firma dodala, že čo sa týka vyhliadok na celý rok 2023, prakticky ich nemení. Aj naďalej počíta tento rok so zložitou situáciou v oblasti stavebníctva.



(1 EUR = 0,9839 CHF)