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Geberit zvýšil v 2. kvartáli tržby aj zisk
K lepším než predpokladaným výsledkom prispeli na jednej strane vyššie ceny produktov, ako aj zvýšenie objemu predaja a na druhej redukcia nákladov.
Autor TASR
Zürich 19. augusta (TASR) - Švajčiarsky výrobca sanitárnych produktov Geberit zaznamenal v 2. kvartáli rast tržieb aj prevádzkového zisku, pričom výsledky prekonali očakávania. K lepším než predpokladaným výsledkom prispeli na jednej strane vyššie ceny produktov, ako aj zvýšenie objemu predaja a na druhej redukcia nákladov, čo pomohlo vykompenzovať rast cien vstupných surovín. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spoločnosť v stredu oznámila, že jej zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) dosiahol v 2. štvrťroku 246,1 milióna švajčiarskych frankov (261,64 milióna eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje zvýšenie o 3,9 %.
Výsledok zároveň prekonal očakávania analytikov oslovených spoločnosťou Visible Alpha. Tí počítali s prevádzkovým ziskom na úrovni 238 miliónov CHF.
Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa zvýšil o 5,5 % na 206,3 milióna CHF a čistý zisk dosiahol 167,8 milióna CHF. To medziročne znamená zvýšenie o 11 %.
Tržby Geberitu dosiahli 838 miliónov CHF, čo oproti 2. štvrťroku minulého roka predstavuje rast o 6,6 %. Aj v tomto prípade to znamená prekonanie očakávaní, keďže analytici predpokladali tržby na úrovni 810 miliónov CHF.
Spoločnosť zároveň uviedla, že za celý rok očakáva rast tržieb o 5 % až 6 % a ziskovú maržu zhruba na úrovni minulého roka. Dodala, že stále počíta s miernym tohtoročným rastom na európskom stavebnom trhu, na výraznejšie zotavenie si však bude potrebné ešte počkať.
(1 EUR = 0,9406 CHF)
Spoločnosť v stredu oznámila, že jej zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) dosiahol v 2. štvrťroku 246,1 milióna švajčiarskych frankov (261,64 milióna eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje zvýšenie o 3,9 %.
Výsledok zároveň prekonal očakávania analytikov oslovených spoločnosťou Visible Alpha. Tí počítali s prevádzkovým ziskom na úrovni 238 miliónov CHF.
Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa zvýšil o 5,5 % na 206,3 milióna CHF a čistý zisk dosiahol 167,8 milióna CHF. To medziročne znamená zvýšenie o 11 %.
Tržby Geberitu dosiahli 838 miliónov CHF, čo oproti 2. štvrťroku minulého roka predstavuje rast o 6,6 %. Aj v tomto prípade to znamená prekonanie očakávaní, keďže analytici predpokladali tržby na úrovni 810 miliónov CHF.
Spoločnosť zároveň uviedla, že za celý rok očakáva rast tržieb o 5 % až 6 % a ziskovú maržu zhruba na úrovni minulého roka. Dodala, že stále počíta s miernym tohtoročným rastom na európskom stavebnom trhu, na výraznejšie zotavenie si však bude potrebné ešte počkať.
(1 EUR = 0,9406 CHF)