Gebrüder Weiss: Doručovali na koňoch a so zapriahnutým kočom

Bratislava 14. apríla (OTS) - Jedinou konštantou v živote, a teda aj v podnikaní, je zmena. Dvojnásobne to platí v tak dynamickom odvetví akým je preprava. Rakúska spoločnosť Gebrüder Weiss, ktorá začínala so záprahom koní pred viac ako 540 rokmi, o tom vie svoje. Tajomstvom jej úspechu je zužitkovanie dlhoročných bohatých skúseností a ich pretavenie do inovácií. Tie potom pomáhajú pri podnikaní jej zákazníkov.Prenesme sa do roku 1474. Jeden milánsky posol dostáva poverenie od mesta Lindau vo Fussachu, že jeho služby môžu na prepravu tovarov prevádzkovať rodiny Spehler a Vis (dnes Weiss). Takto sa začala písať história jednej z najznámejších rodín pôsobiacich v logistike. Dnes už prepravuje všetky druhy nákladu medzi všetkými kontinentmi po súši, po mori, či vo vzduchu. Nechýbajú zaujímavé produkty a služby, či digitalizácia doslova na každom kroku.Služba Home delivery je obľúbená, o čom svedčí aj fakt, že jej medziročný nárast bol o 37 %. Funguje tak, že zákazník si objedná cez e-shop spotrebič, stroj na cvičenie, alebo inú rozmernejšiu zásielku. Pracovníci Gebrüder Weiss ho následne doručia, vynesú, zmontujú, a prípadne starý kus aj odvezú. Služba funguje aj v sobotu, a s možnosťou platiť platobnou kartou. V roku 2020 bolo takto doručených 146 544 zásielok.Svoju spokojnosť so spoluprácou vyjadril aj riaditeľ logistiky SCONTO Nábytok pre českú republiku a Slovensko,Aj s pomocou digitalizácie sa dajú vytvoriť až takmer rodinné vzťahy so zákazníkmi. Portál myGW im umožňuje od minulého roka prístup ku všetkým ich dátam. Do systému sa pripoja z akéhokoľvek miesta a zariadenia (PC, mobil, tablet), a môžu si tak skontrolovať všetku komunikáciu s Gebrüder Weiss, skladové zásoby, faktúry, či objednávky. Veľký význam spustenia portálu podčiarkuje obzvlášť fakt, že veľká časť zamestnancov momentálne pracuje z domu. Portál im tak zjednodušuje prácu, keďže vďaka nemu majú prehľad o všetkých statusoch hneď po prihlásení hoci aj z domu.Jedným z viac ako tisícky spokojných zákazníkov je aj popredný slovenský predajca športových potriebinSPORTline.,“ hovorí vedúci zákazníckej podpory internetového obchodu inSPORTlineVízia GW je stavať na nezávislosti. Taktiež prechádzať jednotlivými etapami nie v kvartáloch, ale skôr v generáciách. Má pred očami jasný cieľ - byť najlepším, nie najväčším poskytovateľom prepravných a logistických služieb.