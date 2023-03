Gebrüder Weiss: Nová pobočka v Albánsku

O spoločnosti Gebrüder Weiss

Gebrüder Weiss Holding AG so sídlom v Lauterachu (Rakúsko) je globálna spoločnosť poskytujúca komplexné logistické služby s približne 8 000 zamestnancami a 180 pobočkami. Posledné ročné tržby spoločnosti predstavovali 2,5 miliardy eur (2021). Portfólio Gebrüder Weiss zahŕňa dopravné a logistické

riešenia, digitálne služby a riadenie dodávateľského reťazca. Kombinácia digitálnej a fyzickej kompetencie umožňuje skupine rýchlo a flexibilne reagovať na potreby zákazníkov. Vďaka veľkému množstvu ekologických, ekonomických a sociálnych projektov a opatrení je dnes rodinná firma, ktorej história v sektore prepravy má tradíciu viac ako 500 rokov a je považovaná za priekopníka aj v oblasti trvalo udržateľného hospodárstva.

Tirana/Lauterach 6. marca (TASR/OTS) - Spoločnosť Gebrüder Weiss otvorila 6. februára novú pobočku v hlavnom meste Albánska, v Tirane. Tým vypĺňa medzinárodná prepravná a logistická spoločnosť geografickú medzeru medzi Čiernou Horou a Severným Macedónskom a rozširuje svoje dopravné spojenia v juhovýchodnej Európe. Na západnom Balkáne je teraz spoločnosť Gebrüder Weiss zastúpená vlastnými pobočkami v Albánsku, Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore, Severnom Macedónsku a Srbsku.Thomas Moser, riaditeľ a regionálny manager pre oblasť Čierneho mora/CIS v spoločnosti Gebrüder Weiss. (Zdroj: Gebrüder Weiss/Serra)hovorí Thomas Moser, riaditeľ a oblastný vedúci pre oblasť Čierneho mora/CIS v spoločnosti Gebrüder Weiss.Dorina Islamiová, country manager pre Albánsko v spoločnosti Gebrüder Weiss. (Zdroj: Gebrüder Weiss)Predpoklady na to GW určite má: Poskytovateľ logistických služieb má hustú sieť pozemnej dopravy v susedných krajinách, ale aj v strednej a východnej Európe.“ dodáva Dorina Islamiová, riaditeľka pobočky Albánsko v spoločnosti Gebrüder Weiss.Zo Slovenska sú etablované pravidelné linky do Srbska, ktoré je platformou prepráv na Balkán vrátane Albánska.Hospodárske výsledky sú v Albánsku po pandémii koronavírusu opäť pozitívnejšie. V roku 2023 sa očakáva hospodársky rast vo výške približne troch percent. V obchodnej bilancii prevažuje import potravín, strojov, chemikálií a textilu. V exporte do Európskej únie, s ktorou už od roku 2009 existuje dohoda o voľnom obchode, prevažujú odevy a potraviny, železo a oceľ, ako aj ďalšie suroviny a stavebné materiály.