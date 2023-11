Gebrüder Weiss opäť testoval elektrický nákladný automobil eActros

Bratislava 6. novembra (OTS) - Spoločnosť Gebrüder Weiss systematicky pracuje na opatreniach, aby sa jej do roku 2030 podarilo dosiahnuť klimatickú neutralitu. Dlhodobo sleduje environmentálne trendy a testuje inovatívne technológie v bezemisnej doprave.Zaraďuje sa k nim aj nedávno testované elektrické nákladné vozidlo Mercedes-Benz eActros. Ide o 16 paletový kamión s nosnosťou 7 ton nákladu, a s dojazdom až 400 km*. Skúšobná jazda pre GW Slovensko trvala niekoľko dní. Vozidlo prešlo bezmála tristo kilometrov za deň, a získalo kladné hodnotenie predovšetkým za kilometrový výkon a dynamiku jazdy. Spoločnosť ho preto zaradila na doručovanie zásielok pre významného zákazníka spoločnosti Viessman, a to v rámci distribučnej oblasti Senec na západnom Slovensku.Podobný test 16 paletového Mercedes-Benz Actros, ktorý dosahuje nosnosť 7 ton prebehol aj minulý rok.Elektromobilita sa veľmi dobre uplatňuje aj v mestských oblastiach. Gebrüder Weiss už štyri roky využíva nákladný elektromobil v oblasti viedenskej mestskej dopravy a rovnako premáva aj na linke Viedeň – Senec.,“ hovoríFoto: Testovanie elektro nákladného vozidla s nízkymi emisiami pri rozvoze zásielok Viesmann. Na obrázku Mecerdes-Benz eActros. (Zdroj: Gebrüder Weiss)Klimaticky neutrálna preprava je budúcnosťou pre tých, ktorí hľadajú riešenia pre zelenú planétu. Je preto nevyhnutné nasadzovať alternatívne technológie pohonov, na čom Gebrüder Weiss už dlhší čas participuje. V tomto roku začalo v Nemecku jazdiť päť nových nákladných automobilov H2.Bezemisná doprava ale nie je jediná oblasť na globálnu ochranu klímy, do ktorej GW celosvetovo investuje.To, že spoločnosť Gebrüder Weiss sa jasne zaviazala k trvalo udržateľným cieľom, a chce prispieť ku globálnej ochrane klímy, zdokumentovala logistická spoločnosť vo svojej správe o udržateľnosti zverejnenej v roku 2022. Spoločnosť čoraz viac využíva aj energiu z obnoviteľných zdrojov. Okrem veternej farmy, ktorú dlhodobo prevádzkuje, nainštalovala v uplynulom roku štyri nové fotovoltaické zariadenia v pobočkách v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Celkovo je tak v prevádzke už 22 takýchto zariadení, ktoré ročne ušetria 1 110 ton CO2.“ dopĺňa Zdenko Toma.