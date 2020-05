Gebrüder Weiss predstavuje nový digitálny systém ETA

Jürgen Bauer, člen predstavenstva Gebrüder Weiss Foto: Gebrüder Weiss / Gnaudschun

Bratislava/Lauterach 19. mája (OTS) - V súlade so stratégiou: „To najlepšie z oboch svetov“ v zmysle ľudského a digitálneho know-how, odborník v oblasti logisticky rozširuje rozsah digitálnych služieb o systém výpočtu odhadovaného času doručenia zásielky v reálnom čase.Kedy bude moja zásielka doručená? Zákazníci spoločnosti Gebrüder Weiss teraz dostanú na túto otázku ešte presnejšiu odpoveď. K dnešnému dňu logistická spoločnosť zavádza nový systém ETA, ktorý vypočíta predpokladaný čas doručenia zásielky. V závislosti od dopravnej situácie nový systém Gebrüder Weiss neustále prepočítava a aktualizuje odhadovaný čas doručenia akejkoľvek zásielky. Informácia má formát 2-hodinového časového okna. Zákazníci môžu online sledovať trasu zásielky v reálnom čase a vidieť predpokladaný čas doručenia. Spoločnosť Gebrüder Weiss ponúka túto digitálnu službu pre zbernú a celovozovú nákladnú prepravu s akoukoľvek cieľovou destináciou doručenia v rámci svojej hustej medzinárodnej siete vlastných pobočiek od Bazileja na západe až po Tbilisi v Gruzínsku na východe.Spustenie nového systému ETA je súčasťou digitálnej stratégie Gebrüder Weiss. Ako spoločnosť uvádza, v posledných rokoch podnikla veľa krokov na ďalšie rozšírenie svojho digitálneho know-how. Strategickým cieľom spoločnosti je ponúknuť optimálnu kombináciu ľudského potenciálu a digitálnych nástrojov. „,“ hovorí, člen Predstavenstva spoločnosti Gebrüder Weiss. Spoločnosť komunikuje tento kombinovaný prístup ako „Najlepší z oboch svetov“ a to tiež v súvislosti so sloganom „GW hýbe svetom“: #WeMoveSmarter. „“ hovorío hashtagu a slogane.V nasledujúcich mesiacoch spoločnosť uvedie na trh ďalšie digitálne služby. Zákaznícky portál myGW, ktorý zastrešuje viacero nových „smart“ funkcionalít pre zákazníkov, bude oficiálne spustený v priebehu roka.