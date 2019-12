Gebrüder Weiss prekračuje 1 milión doručených zásielok do domácností

Bratislava 17. decembra (OTS) - Konkrétne Gebrüder Weiss dosiahol rekordnú úroveň v segmente rastúceho elektronického obchodu. V jeho divízii Home Delivery sa v Rakúsku a východnej Európe očakáva, že tento poskytovateľ prepravných a logistických služieb v tomto roku nahlási približne 1,1 milióna doručených zásielok.

To zodpovedá nárastu o 24 percent v porovnaní s predchádzajúcim rokom (2018: 885 000), čím potvrdzuje svoje vedúce postavenie na rakúskom trhu vďaka doručeniu 385 000 zásielok (2018: 335 000).



„Súčasné čísla ukazujú, že naše služby sú veľmi žiadané. V tomto roku sa väčšina objednávok opäť uskutočnila v špeciálnych promo dňoch, napríklad „Black Friday“ a „Cyber Monday“. V tomto období prepravujeme zreteľne viac zásielok ako v predchádzajúcich mesiacoch. Očakávame, že tento trend bude pokračovať až do Vianoc,“ hovorí Martin Treffer, produktový manažér dodávok do domácnosti v spoločnosti Gebrüder Weiss. Iba v Rakúsku prišlo v poslednom novembrovom týždni 15 000 objednávok, väčšina z nich sa týka práčok a chladničiek.



Služba doručovania do domácností „Home Delivery“ dodáva domáce spotrebiče, nábytok a spotrebnú elektroniku, ktoré si spotrebitelia objednávajú online priamo do domov. Doručovacia dvoj-osádka zabezpečuje pripojenie elektronického zariadenia alebo montáž nábytku. Spoločnosť Gebrüder Weiss nasadila tento rok približne 500 zamestnancov a 270 vozidiel na poskytovanie služieb koncovým spotrebiteľom.



Zvyšovanie trhových podielov vo východnej Európe

„Nie sme len lídrom na trhu v Rakúsku, ale tiež zvyšujeme naše trhové podiely vo východnej Európe,“ hovorí Martin Treffer. V tomto roku sú najrýchlejšie rastúcimi východoeurópskymi krajinami Slovensko a Česká republika so 165 000 a 140 000 zásielkami. Divízia Home Delivery divízie Gebrüder Weiss zaznamenala aj rastúce podiely na trhu v Maďarsku, Chorvátsku, Srbsku a Rumunsku, a do svojej pravidelnej klientely zaraďuje viaceré renomované medzinárodné e-shopy a predajne nábytku. Spoločnosť má v úmysle pokračovať v tomto pozitívnom trende aj v nasledujúcom roku.