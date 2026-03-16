Gebrüder Weiss preukazuje stabilitu a dosahuje medzinárodný rast
Lauterach 16. marca (OTS) - Medzinárodná dopravná a logistická spoločnosť Gebrüder Weiss ukončila finančný rok 2025 s čistými tržbami vo výške 2,73 miliardy eur, čo predstavuje mierny medziročný nárast (2024: 2,71 miliardy eur). Napriek spomalenej ekonomike v Európe spoločnosť získala ďalší podiel na trhu a zároveň zvýšila produktivitu.
„Ekonomické prostredie bolo v roku 2025 náročné – najmä na našich hlavných trhoch v strednej Európe. Skutočnosť, že sme napriek tomu dosiahli rast a zároveň mohli pokračovať v investíciách, dokazuje výkonnosť a finančnú silu našej organizácie,“ hovorí Wolfram Senger-Weiss, generálny riaditeľ spoločnosti Gebrüder Weiss. „Európa naďalej zostáva základňou našich operácií a hlavným cieľom našich investícií. Zároveň využívame príležitosti na strategický rozvoj našej siete na globálnych rastúcich trhoch.“
Foto: Wolfram Senger-Weiss, generálny riaditeľ spoločnosti Gebrüder Weiss. Zdroj: Gebrüder Weiss / Ohligschläger
Rovnako ako v predchádzajúcom roku presiahol podiel vlastného kapitálu 60 percent, čo potvrdzuje stabilné finančné prostredie spoločnosti. Počet zamestnancov zostal na úrovni približne 8 600 (2024: 8 600).
V segmente pozemnej dopravy v Európe dosiahol Gebrüder Weiss mierne zvýšenie tržieb 1,55 miliardy eur (2024: 1,52 miliardy eur). Hoci tržby v Nemecku mierne klesli, spoločnosť tam zvýšila svoj podiel na trhu. Gebrüder Weiss zároveň posilnila svoju pozíciu aj vo východnej Európe. Nárast zaznamenala služba Home Delivery, kde počet zásielok opäť vzrástol na 1,36 milióna (2024: 1,31 milióna).
Foto: Vo svojich operáciách Air & Sea spoločnosť Gebrüder Weiss vykázala príjmy vo výške 913 miliónov eur (2024: 929 miliónov eur). (Zdroj: Gebrüder Weiss / Schlaghuber)
Objemy prepráv v divízii Air & Sea rástli najmä na trasách medzi Európou a Áziou a v rámci Ázie. V leteckej nákladnej doprave boli vyššie objemy spôsobené predovšetkým rastom e-commerce obchodu medzi Čínou a Európou. V dôsledku poklesu sadzieb leteckej a námornej dopravy však tržby klesli na 913 miliónov eur, čo je mierne pod úrovňou predchádzajúceho roka (2024: 929 miliónov eur).
Gebrüder Weiss zaznamenal rast aj v oblasti logistických služieb: tržby zo zmluvnej logistiky a riadenia dodávateľských reťazcov vzrástli o sedem percent na 147 miliónov eur. V oblasti riadenia dodávateľských reťazcov spoločnosť poskytuje riešenia na mieru pre zákazníkov a využíva analytické riešenia založené na dátach na efektívne riadenie a optimalizáciu dodávateľských reťazcov.
Foto: Tržby v segmente európskej pozemnej prepravy dosiahli spolu 1,55 miliardy eur (2024: 1,52 miliardy eur). (Zdroj: Gebrüder Weiss / ivomi-produkcija.com)
Rast zaznamenala aj spoločnosť DPD Austria, v ktorej má Gebrüder Weiss podiel prostredníctvom svojej balíkovej služby. Počet prepravených balíkov vzrástol na 64,6 milióna, čo predstavuje medziročný nárast o 3,6 percenta (2024: 62,3 milióna).
Investície zvyšujú efektívnosť a rozširujú sieť
Firma Gebrüder Weiss pokračovala v roku 2025 vo svojej expanznej stratégii. V juhovýchodnej Ázii založila nové lokálne pobočky v Thajsku a na Filipínach. Akvizícia väčšinového podielu v spoločnosti Sienzi Lojistik posilnila činnosti v oblasti colných služieb a skladovej logistiky v Istanbule (Turecko). V Severnej Amerike vďaka novej pobočke v Phoenixe v Arizone zaznamenala firma rast na jednom z kľúčových trhov.
V Európe Gebrüder Weiss investoval do rozšírenia existujúcich pobočiek, napríklad v Záhrebe (Chorvátsko), Aldingene (Nemecko) a Welse v Rakúsku; zároveň sa začali práce na rozšírovaní pobočky v Salzburgu. Do prevádzky bolo uvedené aj nové logistické a IT centrum vo Wolfurte (Rakúsko), čím bol dokončený významný projekt infraštruktúry. Plne automatizovaný výškový sklad spája moderné logistické procesy s pokročilými IT systémami a vysokými štandardmi udržateľnosti.
Foto: Do rozšírenia siete a projektov zameraných na zvýšenie automatizácie a digitalizácie sa investovalo celkovo 146 miliónov eur. Na obrázku je zobrazená prevádzka v Záhrebe v Chorvátsku, ktorá bola rozšírená v roku 2025. (Zdroj: Gebrüder Weiss / ivomi-produkcija.com)
Investície v roku 2025 dosiahli 146 miliónov eur, čo je približne o 16 percent viac ako v predchádzajúcom roku (2024: 126 miliónov eur). Okrem financovania rozširovania siete boli prostriedky určené najmä na projekty automatizácie a digitalizácie, ktoré zvyšujú produktivitu. Vďaka tomu mohla spoločnosť úspešne spracovať vyšší objem zásielok v rámci existujúcich systémov.
Udržateľnosť zakotvená vo firemnej stratégii
Gebrüder Weiss má udržateľnosť pevne zakotvenú vo svojej podnikovej stratégii a v rámci iniciatívy Science Based Targets initiative (SBTi) sa zaviazal plniť vedecky overené klimatické ciele. V roku 2025 spoločnosť pokračovala v rozvíjaní svojej klimatickej stratégie.
Inštaláciou ďalších modulov sa celková kapacita fotovoltických systémov zvýšila na 19,7 megawatt hodín. Vyrobených 15 000 megawatthodín elektriny zodpovedá približne polovici spotreby energie všetkých pobočiek Gebrüder Weiss na svete.
Foto: V Rakúsku zahájilo prevádzku 14 nových elektrických nákladných vozidiel a spoločnosť vybudovala vlastné nabíjacie stanice. N foto zobrazené: dve nové elektrické nákladné vozidlá pred sídlom spoločnosti v Lauterachu v Rakúsku. (Zdroj: Gebrüder Weiss)
Spoločnosť zároveň rozšírila svoj vozový park v Rakúsku o 14 ďalších elektrických nákladných vozidiel a rozšírila dostupnú nabíjaciu infraštruktúru. Vďaka transparentnému reportingu CO₂ a štandardizovanému modelu kompenzácie udržateľných palív („Book & Claim“) umožňuje Gebrüder Weiss zákazníkom priradiť zníženie emisií ku konkrétnym zásielkam a tým presne vyhodnocovať úroveň pokroku pri dosahovaní klimatických cieľov.
„Neistota v globálnom obchode bude mať na nás všetkých v roku 2026 naďalej vplyv. Nedávna eskalácia na Blízkom východe ešte viac zvýšila geopolitické napätie a ukazuje, ako rýchlo môžu byť globálne dodávateľské reťazce narušené. V tejto fáze sú stabilné dopravné siete a spoľahliví partneri nevyhnutnosťou. Gebrüder Weiss stojí na pevnom finančnom základe, pôsobí medzinárodne a strategicky investuje do technológií aj infraštruktúry. Vďaka tomu budeme môcť aj naďalej podporovať našich klientov v náročnom prostredí,“ dodáva Wolfram Senger-Weiss.
Foto: Spoločnosť Gebrüder Weiss vyrobila 15 000 megawatthodín elektriny vďka vlastným fotovoltaickým systémom. Na obrázku nová inštalácia v logistickom a IT centre vo Wolfurte v Rakúsku. (Zdroj: Gebrüder Weiss / Darko Todorovic)
Aj Slovenská pobočka vykazuje signifikantný nárast
Rovnako aj Slovenská pobočka Gebrüder Weiss v roku 2025 pokračovala v raste a rozširovaní svojej logistickej siete. Obrat spoločnosti sa medziročne zvýšil o 8 % na 53,4 miliónov eur (2024: 49,4 miliónov eur). Vysokú kredibilitu Slovenskej pobočky podčiarkuje aj prestížne ocenenie AAA Gold, ktorým sa spoločnosť radí medzi 1% firiem s najvyššou finančnou kredibilitou. Spustenie novej priamej zbernej linky Senec – Praha a ďalej na Pyrenejský polostrov ďalej rozširuje medzinárodnú prepravnú sieť spoločnosti Gebrüder Weiss. Expresné spojenie so Španielskom a Portugalskom ponúka zákazníkom rýchlejšiu a efektívnejšiu prepravu zásielok.
