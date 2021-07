Gebrüder Weiss rastie na Slovensku

O spoločnosti Gebrüder Weiss

S viac ako 7 400 zamestnancami, 170 vlastnými prevádzkami a predbežným ročným obratom 1,77 miliardy eur (2020) patrí spoločnosť Gebrüder Weiss medzi popredné dopravné a logistické spoločnosti v Európe. Pod hlavičkou spoločnosti Gebrüder Weiss Holding AG so sídlom v Lauterachu (Rakúsko) sa spájajú nielen hlavné oblasti podnikania, ktorými sú pozemná, letecká a námorná doprava a logistika, ale aj množstvo vysoko špecializovaných priemyselných riešení a dcérskych spoločností - okrem iného logistické poradenstvo x|vise, tectraxx (špecialista na priemysel pre high-tech podniky), dicall (komunikačné riešenia, prieskum trhu, školenia), Rail Cargo (železničná doprava) a Gebrüder Weiss Parcel Service, spolupartner rakúskej DPD. Toto spájanie umožňuje skupine rýchlo a pružne reagovať na potreby zákazníkov. Vďaka množstvu ekologických, ekonomických a sociálnych opatrení sa rodinná spoločnosť, ktorej história v oblasti dopravy siaha viac ako 500 rokov dozadu, dnes považuje za priekopníka aj v oblasti trvalo udržateľného riadenia.



Bratislava / Lauterach 27. júla (OTS) - Medzinárodná dopravná a logistická spoločnosť Gebrüder Weiss pokračuje v raste na Slovensku. Spoločnosť sa tak môže ohliadnuť za finančným rokom so silným predajom.," hovorí, Country Manager Gebrüder Weiss Slovakia. V oblasti pozemnej dopravy a doručovania do domácností zaznamenala spoločnosť nárast doručených zásielok o približne 40 percent.(Zdroj: Gebrüder Weiss)Spoločnosť Gebrüder Weiss reagovala na rastúci objem zásielok rozšírením svojich logistických priestorov v bratislavskej pobočke. Areál je teraz takmer o 20 000 metrov štvorcových väčší. Okrem nových kancelárií a priestranných vonkajších priestorov sa skladová kapacita zvýšila o 5 000 m2 (spolu 15 000 m2) a prekládková plocha sa rozšírila o 2 200 m2 (spolu 6 000 m2). Počet zamestnancov sa tiež zvýšil o 20 percent. "," hovorí René Stranz.(Zdroj: Gebrüder Weiss)Logistická spoločnosť investovala do rozšírenia približne sedem miliónov eur a zohľadnila aj ekologické aspekty; napríklad bol nainštalovaný inteligentný systém vykurovania a chladenia a pozornosť bola venovaná LED osvetleniu a zariadeniam s nízkou spotrebou energie. Spoločnosť už teraz počíta s možným ďalším rastom: Ďalších 10 000 metrov štvorcových je k dispozícii na ďalšiu výstavbu.(Zdroj: Gebrüder Weiss)Udržateľné hospodárenie logistickej spoločnosti potvrdil v júli aj certifikát ratingovej agentúry Bisnode / Dun & Bradstreet. Spoločnosť Gebrüder Weiss získala maximálny počet bodov a zaradila sa tak medzi "Top Rating Companies" na Slovensku. V tejto kategórii renomovaný poskytovateľ ratingových služieb združuje spoločnosti, ktoré sa vyznačujú finančnou stabilitou a vysokou úverovou bonitou.Spoločnosť Gebrüder Weiss je na Slovensku zastúpená od roku 1993 a dnes tu má štyri pobočky s približne 180 zamestnancami. Mnohí zákazníci pochádzajú z odvetví špičkových technológií, automobilového priemyslu a elektronického obchodu. V roku 2020 sa spoločnosti podarilo získať aj významného medzinárodného zákazníka, lídra z odvetvia čistiacich technológií.