Gebrüder Weiss testuje svoj prvý vodíkový nákladný automobil

Vodíkový vozík je navrhnutý na prepravu asi 25 ton tovaru a má dojazd asi 600 kilometrov Foto: Gebrüder Weiss / Stefan Peter

Wolfram Senger-Weiss, generálny riaditeľ spoločnosti Gebrüder Weiss Foto: Gebrüder Weiss / Göran Gnaudschun

Informácie o spoločnosti Gebrüder Weiss:

S viac ako 7 300 zamestnancami, 150 pobočkami vo vlastníctve spoločnosti a ročným obratom 1,7 miliárd eur (2019) sa spoločnosť Gebrüder Weiss radí medzi popredné európske dopravné a logistické spoločnosti. Okrem svojej hlavnej činnosti v pozemnej doprave, leteckej a námornej preprave a logistike spoločnosť prevádzkuje niekoľko vysoko špecializovaných priemyselných pobočiek a dcérskych spoločností pod záštitou spoločnosti Gebrüder Weiss Holding AG so sídlom v Lauterachu (Rakúsko) - vrátane logistického poradenstva. Firma x | vise, tectraxx (priemyselný špecialista pre hi-tech podniky), dicall (komunikačné riešenia, prieskum trhu, školenia), Rail Cargo (železničné prepravy) a balíková služba Gebrüder Weiss GWP, spoluvlastník rakúskej spoločnosti DPD . Toto zoskupenie služieb umožňuje skupine rýchlo a flexibilne reagovať na potreby zákazníkov. Dnes, po zavedení rôznych environmentálnych, ekonomických a sociálnych iniciatív, sa rodinná spoločnosť s 500-ročnou históriou považuje za priekopníka v oblasti udržateľných obchodných postupov.

Bratislava / Altenrhein / Lauterach 1. februára (OTS) - Spoločnosť Gebrüder Weiss má od 25. januára nový prírastok do svojej flotily vodíkových nákladných vozidiel. Namiesto nafty beží model Hyundai XCIENT Fuel Cell, dodáný do pobočky Altenrhein vo Švajčiarsku, na tzv. „zelený vodík“, čo znamená, že toto úžitkové vozidlo je schopné ročne ušetriť okolo 80 ton emisií CO2.,“ hovorí, generálny riaditeľ spoločnosti Gebrüder Weiss.Hyundai XCIENT Fuel Cell je 36-tonové nákladné vozidlo určené na prepravu asi 25 ton tovaru s dojazdom asi 600 kilometrov. Vozidlo je poháňané elektrickým motorom s výkonom 350 kilowattov, ktorý je napájaný elektrickou energiou vyrobenou pomocou vody chemicky reagujúcej s kyslíkom. Namiesto znečisťujúcich látok z výfuku uniká iba vodná para. Švajčiarska sieť čerpacích staníc na vodík sa stále buduje, je však dostatočne komplexná, aby umožňovala použitie týchto vozidiel v celom východnom Švajčiarsku. V spoločnosti Gebrüder Weiss bude vodíkové nákladné vozidlo primárne slúžiť pre zákazníka v sektore obnoviteľnej energie.Podľa výrobcu sa má do konca roku 2021 vyrobiť a dodať 2 000 takýchto vodíkových nákladných vozidiel.,“ hovorí Wolfram Senger-Weiss.Pre spoločnosť Gebrüder Weiss predstavuje použitie vodíkového nákladného vozidla ďalší krok k testovaniu ekologických technológií pohonu v každodennej logistike. Logistická spoločnosť už prevádzkuje niekoľko nákladných vozidiel na plyn v Rakúsku, Nemecku a Srbsku, ako aj nákladné vozidlá s úplným elektrickým pohonom v širších oblastiach Viedne a Grazu. Gebrüder Weiss je tiež členom združenia H2 Mobility Switzerland Association, ktoré navrhlo a implementovalo prvý ekosystém na svete pre praktické využitie vodíka na pohon vozidiel.