Gebrüder Weiss testuje zelené vozidlá

Bratislava 6. decembra (OTS) - Nedávno sme predstavili náš projekt Zero Emissions, ktorý slúži na kompenzáciu CO2 emisií, ktorým chceme zákazníkov podporovať na ich vlastnej ceste ku klimatickej neutralite. CO2 je totiž globálnym problémom, ktorý zasahuje všetky kontinenty a kúty našej planéty.Ďalšou možnosťou ako eliminovať CO2 emisie je zavedenie tzv. elektro kamiónov. My sme siahli v rámci testovania po 16 paletovom Mercedes-Benz Actros, ktorý dosahuje nosnosť 7 ton nákladu. Konkrétne sme prepravu vykonali pre zákazníka Kärcher, a to s vodičom Jurajom Fonderkom. Ako sám povedal, vozidlo splnilo všetky očakávania, a to pre veľmi komfortnú jazdu, ktorú ponúka, a dojazd 320 kilometrov na jedno dobitie.Testovanie elektro nákladného vozidla s nízkymi emisiami pri rozvoze zásielok Kärcher. Na obrázku elektro nákladné auto. (Zdroj: Gebrüder Weiss)Testovacie vozidlo Mercedes-Benz Actros viezlo na rozvoz zásielky pre klienta Kärcher, ktorý samozrejme rád uvítal „zelený test“ a spoluprácu na ňom.Čo však treba uviesť je aj jeho cena, ktorá sa šplhá až k úrovni 360 000 eur. Pre porovnanie cena bežného dieselového nákladného vozidla je iba 80 000 eur. Tu sa prirodzene otvára diskusia, či do budúcna budú existovať kompenzačné podpory či dotácie zo strany štátu. Na doplnenie, čo sa týka ďalších alternatívnych foriem, tak už teraz využívame aj nízkoemisné nákladové vozidlá, ktoré sú podporované skvapalneným zemným plynom (LNG, CNG), elektrickou energiou a vodíkom (palivovými článkami).Testovanie elektro nákladného vozidla s nízkymi emisiami pri rozvoze zásielok Kärcher. Na obrázku elektro nákladné auto. (Zdroj: Gebrüder Weiss)Aby sme však aj naďalej zostali na „zelenej vlne“, tak sa ešte na záver zaväzujeme, že v Gebrüder Weiss chceme do roku 2030 dosiahnuť klimatickú neutralitu v našich logistických termináloch, a to prostredníctvom využívania elektriny vyrobenej pomocou fotovoltaických systémov.Smer cesty je teda jasný. Dostaneme sa k nemu ale iba po zelených značkách!