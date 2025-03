Gebrüder Weiss uspel v náročnom trhovom prostredí

Lauterach 17. marca (OTS) - Medzinárodná dopravná a logistická spoločnosť Gebrüder Weiss uzavrela fiškálny rok 2024 s obratom 2,71 miliardy eur, čo predstavuje desaťpercentný nárast oproti predchádzajúcemu roku (2023: 2,46 miliardy eur). "" hovoríAj Slovenská pobočka potvrdzuje ekonomickú stabilitu. V roku 2024 dosiahla obrat vo výške 49 miliónov eur, čo predstavuje 15% rast oproti roku 2023 (43 miliónov eur), čím si nielen udržala, ale aj posilnila svoju významnú trhovú pozíciu. Stabilitu slovenskej pobočky podčiarkuje aj opätovne získané prestížne ocenenie AAA, ktorým sa spoločnosť radí medzi 1% firiem s najvyššou finančnou kredibilitou.Foto: Obrat v oblasti pozemnej dopravy a logistiky bol vo výške 1,52 miliárd eur (2023: 1,45 miliárd eur). (Zdroj: Gebrüder Weiss/Gintenreiter) Sea (letecká a námorná doprava) odvetví skupina zaznamenala najvyšší nárast príjmov vo výške 939 miliónov eur, čo predstavuje nárast o 21 percent (2023: 776 miliónov eur). Pohonom tohto rastu boli rôzne faktory vrátane rozšírenia sietí v Spojených štátoch a Nemecku, spolu s vysokými objemami prepravy v transpacifickom obchode. Rastúce sadzby námornej dopravy pre export z Číny do Európy poskytli dodatočný impulz. Útoky v Červenom mori prinútili kontajnerové lode ísť dlhšou trasou okolo Mysu dobrej nádeje (Južná Afrika) namiesto cesty cez Suezský prieplav.Foto: V oblasti leteckej a lodnej dopravy docielila spoločnosť Gebrüder Weiss obrat vo výške 939 miliónov eur (2023: 776 miliónov eur) (zdroj: Gebrüder Weiss/Schlaghuber)Príjmy v segmente Pozemné prepravy Logistika vzrástli o päť percent na 1,52 miliardy eur (2023: 1,45 miliardy eur). Táto suma zahŕňa aj tržby generované službou Home Delivery . Tovary ako napríklad chladničky a nábytok sú doručované koncovým zákazníkom v Rakúsku a niekoľkých východoeurópskych krajinách dvojčlennou osádkou vrátanie inštalačnej služby. DPD Austria, ktorá je čiastočne vlastnená balíkovou službou Gebrüder Weiss, spracovala vlani viac ako 63,2 milióna balíkov. To predstavuje nárast o jeden milión balíkov v porovnaní s rokom 2023. Hlavným motorom rastu boli export a doručovanie balíkov koncovým zákazníkom.Pomer vlastného kapitálu spoločnosti zostal stabilný na úrovni 60 percent, čím sa Gebrüder Weiss pozicionuje ako krízovo odolný poskytovateľ služieb a spoľahlivý zamestnávateľ. Počet zamestnancov v rámci 180 pobočiek skupiny po celom svete mierne stúpol na 8 700 (2023: 8 600).Napriek ekonomicky náročnému prostrediu sa logistický poskytovateľ držal svojej investičnej stratégie. Počas uplynulého fiškálneho roka bolo celkovo 124 miliónov eur investovaných do opatrení v oblastiach expanzie a modernizácie, ekologickej výroby energie a elektromobility.Foto: Obchodné vedenie spoločnosti Gebrüder Weiss (zľava doprava): Peter Kloiber, Wolfram Senger-Weiss (predseda), Lothar Thoma a Jürgen Bauer (Zdroj: Gebrüder Weiss/Ohligschläger)V bezprostrednej blízkosti svojej centrály a terminálu Wolfurt (Vorarlbersko/Rakúsko) začal Gebrüder Weiss s výstavbou moderného logistického a IT centra, ktoré bude vybavené plne automatizovaným vyškovým skladom.V Straubingu v južnom Nemecku bolo otvorené nové logistické centrum, ktoré ponúka bavorským priemyselným a obchodným spoločnostiam efektívne dopravné prepojenie s vnútroštátnymi ale aj globálnymi trhmi.Gebrüder Weiss tiež rozšíril svoje lokality v Maria Saal (Rakúsko), Aldingen (Nemecko), a Tbilisi (Gruzínsko). V Budapešti (Maďarsko) bol v rámci programu rozširovania areálu vybudovaný sklad Autostore; kde je manipulácia s prichádzajúcim tovarom, materiálové toky a vychystávanie objednávok z veľkej časti automatizované.Foto: Celková logistická plocha v pobočkách spoločnosti Gebrüder Weiss zahŕňa viac ako 1 milión metrov štvorcových. Nová logistická hala v Senci má rozlohu 4 700 m2 (zdroj: spoločnosť Gebrüder Weiss)Koncom minulého roka spoločnosť dokončila aj rozšírenie slovenskej centrály v Senci pri Bratislave a spustila prevádzku ďalšej logistickej haly s rozlohou 4 700 m². Slovenská pobočka tak v Senci rozšírila svoju celkovú logistickú infraštruktúru na 24 900 m2.Foto: So svojimi fotovoltickými zariadeniami vyrobila spoločnosť Gebrüder Weiss v predošlom roku 12 628 megawattov elektriny. To zodpovedá asi polovici energetickej potreby všetkých pobočiek Gebrüder Weiss na celom svete. Tu: Fotovoltické zariadenia na logistickom termináli v Senci, Slovensko. (Zdroj: Gebrüder Weiss)Taktiež Americký obchod rastie, pričom logistický špecialista získal leteckého a námorného špeditéra Cargo Link zo Salt Lake City v Utahu. Spolu s nedávno otvorenou pobočkou v meste Phoenix v Arizone teraz sieť v Severnej Amerike zahŕňa 17 vlastných pobočiek spoločnosti.Gebrüder Weiss tiež dosiahol ďalší pokrok so svojou digitálnou paletou služieb: počet užívateľov registrovaných na zákazníckom portáli myGW vzrástol od jeho spustenia v roku 2020 na 25 000. Platforma poskytuje informácie o všetkých tokoch tovaru v reálnom čase a dáva zákazníkom plne transparentnú informáciu o stave a spracovaní ich objednávok. V roku 2024 boli funkcie aplikácie postupne vylepšené, aby lepšie vyhovovali potrebám zákazníkov.Spoločnosť podnikla dôležité kroky smerom k dekarbonizácii a klimaticky šetrnej výrobe energie. Dodatočné fotovoltaické (PV) systémy boli nainštalované v Maďarsku a v Senci na Slovensku bola vybudovaná a spustená do prevádzky fotovoltická stanica o rozlohe 3 000 m².Foto: Nové elektrické nákladné automobily spoločnosti Gebrüder Weiss sa používajú v mestách Memmingen a Straubing. (Zdroj: Gebrüder Weiss/Popp)Gebrüder Weiss teraz prevádzkuje 34 PV systémov, ktoré počas uplynulého fiškálneho roka vyrobili približne 13 000 megawatthodín elektriny. To sa rovná približne polovici energetických požiadaviek všetkých pobočiek Gebrüder Weiss po celom svete. Zvýšené využívanie solárnej energie viedlo k celkovej úspore 2 738 metrických ton CO2.K ďalšiemu znižovaniu emisií CO2, Gebrüder Weiss reorganizuje aj svoju vlastnú flotilu a postupne nasadzuje vozidlá s elektrickým pohonom. V Rakúsku, Maďarsku, Chorvátsku a Rumunsku už logistická spoločnosť využíva elektro-dodávky na doručovanie tovaru objednaného v e-shopoch do domácností. V Nemecku v roku 2024 začali prepravovať dva elektrické nákladné automobily a tento rok bude nasledovať ďalších 13 v Rakúsku. Ako prvý krok už logistický poskytovateľ previedol veľkú časť svojej flotily nákladných automobilov v Rakúsku na hydrogenovaný pohon (HVO), ktorý môže potenciálne znížiť emisie CO2 o približne 90 percent (v porovnaní s naftou).Foto: Wolfram Senger-Weiss, predseda obchodného vedenia spoločnosti Gebrüder Weiss (Zdroj: Gebrüder Weiss/Ohligschläger)Wolfram Senger-Weiss uvádza: "